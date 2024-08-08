Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 'boykot ürünlerine karşı' hassasiyeti yok!

Siyonist işgal rejiminin 7 Ekim’den bu yana Gazze’de düzenlediği barbarca saldırılar ve işlediği soykırım tüm dünyanın gözleri önünde devam ediyor. Binlercesi kadın ve çocuk olmak üzere şimdiye kadar 40 bine yakın Filistinlinin katledildiği soykırımda, Gazze adeta bir mezarlığa dönüştü. Siyonist rejimin Gazze’de işlediği soykırıma karşı "vicdan sahibi" insanların düzenlediği küresel eylem ve organizasyonlar da sürüyor. Terör rejimine açıktan destek veren şirket ve ürünlere yönelik başlatılan boykot kampanyalarına özellikle ekranlarda ve billboardlarda hâlâ yer verilmesi ise tepkilere neden oluyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin siyonist işgal rejim destekçisi Mc Donalds ve Algida'nın reklamını yaptığı görüntülerin tramvaylarda giydirme olarak yer alması ve yolüstü köprülerde dev ilanlarda McDonalds reklamının yer alması vatandaşın tepkisine neden oluyor.

Boykot listesinin en başında yer alan Unilever'in markası Algida'nın ve Mc Donalds'ın reklamının tramvaylarda ve bilboardlarda yer alması birçok duyarlı insanı rahatsız etmeye devam ediyor.

Algida, daha önce ABD menşeli Google'a reklam vererek kendisini "Türk markası dondurma" olarak tanıtmıştı.

Filistinlilerin kanını elinde taşıyan Algida, bu yolla "yerli malı" algısını kullanarak kendisini aklamaya ve boykotu delmeye çalışmıştı.

Kamuoyu, bu şirket ve ürünlere kapsamlı bir "reklam boykotu"nun uygulanması çağrısında bulunuyor.