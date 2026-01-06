Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Dijital Bülteni: Eleştiriler ve Beklentiler

Dijitalleşme çağında olduğumuzu kabul etmekle birlikte, herkesin dijital platformlara erişiminin olmadığı gerçeği göz ardı edilemez. Özellikle yaşlı nüfus ve teknolojiye erişimde zorluk çeken vatandaşlar için basılı bir bültenin varlığı, bilgilendirme açısından büyük önem taşıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerini ve projelerini şeffaf bir şekilde paylaşma çabası, dijital ortamda olsa da, bu erişim sorununu çözmüyor.

Başkan Büyükkılıç’ın ifade ettiği gibi, Kayseri’nin daha yaşanabilir bir şehir olması için yapılan yatırımlar önemli. Ancak, bu yatırımların ve projelerin sadece dijital ortamda sunulması, birçok vatandaşın bu bilgilere ulaşamaması anlamına geliyor. Özellikle sosyal belediyecilik anlayışının ön planda olduğu bir dönemde, halka ulaşmanın en etkili yollarından biri de basılı materyallerin kullanımıdır.

Bültenin içeriğinde yer alan ulaşım projeleri, sosyal belediyecilik çalışmaları ve diğer yatırımlar, elbette ki önemli. Ancak, bu bilgilerin geniş bir kitleye ulaşabilmesi için daha kapsayıcı bir iletişim stratejisi izlenmesi gerektiği aşikâr. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, dijitalleşme vizyonu ile birlikte, basılı bültenlerin de yeniden değerlendirilmesi, vatandaşların bilgilendirilmesi ve katılımlarının artırılması açısından faydalı olacaktır.

Sonuç olarak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin dijital bülteni, önemli bilgilere ev sahipliği yapıyor. Ancak, bu bilgilere erişim konusunda yaşanan sıkıntılar, belediyenin şeffaflık ve erişilebilirlik anlayışını sorgulatıyor. Gelecekte, hem dijital hem de basılı materyallerle daha geniş bir kitleye ulaşılması umuduyla...