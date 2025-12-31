Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Muhtarlarla İletişim ve Dijital Dönüşüm Çalışmaları

Coğrafi ve Teknik Harita Desteği

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri sınırları içinde bulunan 711 mahalle muhtarına coğrafi ve teknik içerikli haritalar bastırarak teslim etti. Bu destek, muhtarların sahadaki hizmet koordinasyonunu daha etkin bir şekilde yürütmelerine yardımcı oldu.

Muhtarlık Taleplerinin Hızlı İletimi

2024-2025 yılları arasında, Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü'ne toplam 2.365 muhtarlık talebi ulaştı. Gelen talepler, Flexcity yazışma sistemi aracılığıyla konu başlıklarına göre ayrıştırılarak ilgili birimlere iletildi. Sonuçlanan taleplerin büyük bir kısmı, ilgili birimlerin çalışma raporlarına yansıdı.

MUBİS ile Dijital Dönem

Muhtarlık Daire Başkanlığı ve Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı iş birliğiyle geliştirilen MUBİS (Muhtarlık Bilgi Sistemi), 2025 yılında hizmete alındı. Bu sistem sayesinde muhtar talepleri dijital ortamda alınmaya başlandı. Bugüne kadar sistem üzerinden 1.002 muhtar talebi iletildi ve tüm talepler değerlendirildi.

Yerinde Ziyaretler ve İstişareler

2025 yılı içerisinde ilçe muhtarları ayrı ayrı ziyaret edilerek istişarelerde bulunuldu. İl merkezindeki muhtarlarla da muhtarlık binalarında görüşmeler yapıldı. Bu ziyaretlerle MUBİS sistemi hakkında geri bildirimler alındı ve sahadaki ihtiyaçlar yerinde tespit edildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Muhtarlık Daire Başkanlığı'na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü, çalışan personele çeşitli eğitimler vererek iş sağlığı ve güvenliğine önem verdi. Tehlikeli sicil kodlarında çalışan personele sağlık muayeneleri yapıldı ve ilk yardım eğitimleri düzenlendi.

2026 İçin Hedefler

Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü, 2026 yılında da çalışmalarını kararlılıkla sürdürecek. 711 mahalle muhtarının talepleri doğrultusunda mahallelerin sorunları ve ihtiyaçları tespit edilerek, ilgili kurumlarla iş birliği içinde çözümler üretilecek. Bu süreçte, muhtarlarla birlikte hareket ederek Kayseri’nin kalkınmasına katkı sağlanmaya devam edilecektir.