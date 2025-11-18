  • Haberler
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 1. Kış Dönemi Spor Okulları için kayıtları başlattı. Spor A.Ş. tarafından düzenlenecek olan kurslar, 16 farklı branşta 16 tesiste gerçekleştirilecek. Kurslar, 09 Aralık 2025'te başlayacak ve 10 Ocak 2026'da sona erecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Spor Okulları Kayıtları Başladı

Kayseri, spor alanındaki yatırımları ve vizyonuyla dikkat çekiyor. Şehir, Altın Bayrak ödüllü ACES 2024 Avrupa Spor Şehri unvanını kazanmış olup, şu anda Dünya Spor Başkenti adayı konumunda. Bu bağlamda, Büyükşehir Belediyesi, her yaş grubundan vatandaşı sporla buluşturma çabalarını sürdürüyor.

Kurslar arasında futbol, basketbol, okçuluk, tenis, yüzme ve kick boks gibi çeşitli branşlar bulunuyor. Yetişkin kursları 16-65 yaş aralığındaki katılımcılara, çocuk kursları ise 4-15 yaş aralığındaki gençlere yönelik olarak düzenleniyor. Spor okulu kurs ücreti aylık 1000 TL, yetişkin kursu 1500 TL, tenis yetişkin kursu ise 1750 TL olarak belirlenmiştir.

Sporseverler, kurslara dair detaylı bilgiye ve kayıt işlemlerine www.sporaskayseri.com.tr adresinden ulaşabilirler. Bu fırsat, Kayserililere spor yapma imkanı sunarak sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmeyi amaçlıyor.

