Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Yapay Zekâ Projesi Uluslararası Dikkat Çekiyor

Geliştirilen A-Kayseri Yapay Zekâ Altyapı İzleme Projesi, elde ettiği başarılı sonuçlarla dünya genelinde yankı buldu. Proje, dünyanın önde gelen bilimsel yayınevlerinden Elsevier bünyesindeki Future Generation Computer Systems dergisinde yayımlanarak Kayseri’yi uluslararası bilim haritasına taşıdı.

Projenin Özellikleri

- Gerçek Zamanlı Tespit: Şehir araçlarına entegre edilen akıllı kamera sistemleri ve yapay zeka teknolojileri sayesinde yol bozuklukları, kırık kaldırımlar ve hasarlı logar kapakları gibi altyapı sorunları hareket halindeki araçlar üzerinden anlık olarak tespit edilebiliyor.

- Yüksek Başarı Oranı: Altyapı sorunlarını %97 doğruluk oranıyla belirleyebilen sistem, geleneksel yöntemlere göre %90’a varan hız avantajı sağlıyor.

- Zorlu Koşullarda Performans: Yağmur, gece koşulları, yoğun trafik ve titreşim gibi zorlu saha şartlarında dahi yüksek performans sergileyebiliyor.

- Uzaktan Güncellenebilirlik: Araçlara herhangi bir fiziksel müdahale gerektirmeden uzaktan güncellenebilen yazılım altyapısı ile verimlilik artırılıyor.

Gelecek Hedefleri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu öncü projeyle kentsel altyapı yönetiminde verimliliği artırmanın yanı sıra Türkiye’nin akıllı şehircilik potansiyelini de uluslararası platformlarda temsil etmeyi amaçlıyor. Önümüzdeki süreçte sistemin daha geniş araç filolarına yaygınlaştırılması hedefleniyor, böylece altyapı bakım ve denetim süreçlerinin daha hızlı, güvenilir ve ekonomik hale getirilmesi planlanıyor.