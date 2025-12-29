Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Desteği: 2000 Öğrenci Yararlanıyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ulaşım kartı desteği sağlamaya devam ediyor. 2025 yılı itibarıyla, 1 Ekim tarihinden bu yana toplamda 1982 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi bu destekten faydalandı. Öğrenciler, 3 aylık süreçte 268 bin 25 kez ulaşım hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlandı.
Bu destek, öğrencilerin okula düzenli erişimlerini sağlamanın yanı sıra sosyal aktiviteler aracılığıyla kişisel gelişimlerini artırmalarına yardımcı oldu. Ayrıca, ulaşım kartı desteği ile birlikte öğrencilere içme suyu fatura desteği, kırtasiye yardımı ve nakdi yardım gibi çeşitli destekler de sunulmakta.
Büyükşehir Belediyesi’nin bu tür yardımları, öğrencilerin ailelerine ekonomik katkı sağlarken, toplumsal katılımı da teşvik ediyor.