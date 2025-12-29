Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Desteği: 2000 Öğrenci Yararlanıyor

Bu destek, öğrencilerin okula düzenli erişimlerini sağlamanın yanı sıra sosyal aktiviteler aracılığıyla kişisel gelişimlerini artırmalarına yardımcı oldu. Ayrıca, ulaşım kartı desteği ile birlikte öğrencilere içme suyu fatura desteği, kırtasiye yardımı ve nakdi yardım gibi çeşitli destekler de sunulmakta.

Büyükşehir Belediyesi’nin bu tür yardımları, öğrencilerin ailelerine ekonomik katkı sağlarken, toplumsal katılımı da teşvik ediyor.