Kayseri Büyükşehir Belediyesi yanında yürek sızlatan tablo

2026 Yılının Şubat ayında, yapay zekalı uzay, bilgi ve teknoloji çağında kağıt toplayan kadınlar ve onların iki çocukları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 100 metre hemen yakınındaki ve yine belediye tarafından yapılan nezih ve temiz bir kaldırım üzerinde, bir başka belediyenin ekmek atığı kutusundan aldıkları ekmek ve kruvasan kırıntılarıyla öğünlerini geçiştirip çocuklarının karınlarını doyurmaya çalışıyorlar.

Belediyenin çöp tenekesinden devşirdikleri kağıt ve naylon atıklarıyla, milli ekonomiye katkı sağlayan, binlerce ağacı kesilmekten kurtaran, belki milli savunma sanayimize, İhamıza ve Sihamıza katkı sağlayan vatandaşlara bir öğünlük katkıyı da çok görmemek lazım, 'Bayat ekmeklerinizi bu kutuya atınız, Ekmek nimettir israf etmeyiniz' yazan kutulardan.

Yağmur sularından arınmış steril kaldırımlar üzerinde bir ekmek davası hikayesi… Bu hikayenin bir taraflarında hepimiz varız aslında…