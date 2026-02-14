  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri Büyükşehir Belediyesi yanında yürek sızlatan tablo

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yanında yürek sızlatan tablo

Çocuklarıyla beraber kağıt toplayan bir aile, Kocasinan Belediyesi ekmek atık kutusu yanında, kutudan aldıkları artık ekmeklerle öğünlerini geçiştirmeye çalışıyorlar.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yanında yürek sızlatan tablo

2026 Yılının Şubat ayında, yapay zekalı uzay, bilgi ve teknoloji çağında kağıt toplayan kadınlar ve onların iki çocukları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 100 metre hemen yakınındaki ve  yine belediye tarafından yapılan nezih ve temiz bir kaldırım üzerinde, bir başka belediyenin ekmek atığı kutusundan aldıkları ekmek ve kruvasan kırıntılarıyla öğünlerini geçiştirip çocuklarının karınlarını doyurmaya çalışıyorlar.

Belediyenin çöp tenekesinden devşirdikleri kağıt ve naylon atıklarıyla, milli ekonomiye katkı sağlayan, binlerce ağacı kesilmekten kurtaran, belki milli savunma sanayimize, İhamıza ve Sihamıza katkı sağlayan vatandaşlara bir öğünlük katkıyı da çok görmemek lazım,  'Bayat ekmeklerinizi bu kutuya atınız, Ekmek nimettir israf etmeyiniz' yazan kutulardan.

Yağmur sularından arınmış steril kaldırımlar üzerinde bir ekmek davası hikayesi… Bu hikayenin bir taraflarında hepimiz varız aslında…

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yanında yürek sızlatan tablo

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kış sporlarında güvenlik: Isınma, ekipman ve doğru pist seçimi
Kış sporlarında güvenlik: Isınma, ekipman ve doğru pist seçimi
Kayseri'de Hasbekli Mümin Hafız Hoca Efendi Anıldı
Kayseri'de Hasbekli Mümin Hafız Hoca Efendi Anıldı
Develi'de Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti: Evler ve Ahırlar Su Altında Kaldı
Develi’de Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti: Evler ve Ahırlar Su Altında Kaldı
Yahyalı'da Dere Taştı, Evler Suya Gömüldü
Yahyalı’da Dere Taştı, Evler Suya Gömüldü
Vali Çiçek yaralı polisi ziyaret etti, Bakan Çiftçi ile görüntülü görüştü
Vali Çiçek yaralı polisi ziyaret etti, Bakan Çiftçi ile görüntülü görüştü
Vekil Ataş, 'TBMM'de çıkan kavgalar demokrasiye yakışmıyor'
Vekil Ataş, “TBMM’de çıkan kavgalar demokrasiye yakışmıyor”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!