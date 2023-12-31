Kayseri Büyükşehir'de 2023 böyle geçti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın liderliğinde 2023 yılında birbirinden önemli ve anlamlı proje ve hizmetler ile dikkatleri üzerine çekerken, birçok alanda Türkiye’de örnek gösterilecek yeni yatırımlara imza attı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 yılının verimli bir yıl olduğunu vurgulayarak, ulaşımdan eğitime, kültür sanattan yeşil alana, tarımdan spora kadar 1 yılda özel ve önemli yatırımları şehre kazandırdıklarını ifade etti. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nde hizmet ve yatırım dolu 1 yılı daha geride bıraktıklarını belirterek, 2023 yılında açılışını yaptıkları yatırım ve hizmetleri şöyle sıraladı;

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapımı tamamlanan 1 milyon 260 bin metrekarelik toplam alanda 1 milyon metrekare yeşil alanıyla dikkat çeken Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında hizmete girdi. İldem’den Mobilyakent’e uzanan 30 kilometrelik kesintisiz ulaşım sağlayacak olan T3 hattını hizmete açtık. Kentin ulaşım konforunu artıran raylı sistemin 5’inci etabı olan Talas Mevlana Mahallesi-Cumhuriyet Meydanı arasında doğrudan ulaşım sağlayacak hattın açılışını yaptık. Türkiye’de üçüncü büyük tesis olan kurulu gücü 4,5 megavatlık Kayseri Biyogaz Tesisi’nin açılışını yaptık. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yapımı tamamlanan Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Spor Tesisleri’mizin Açılış Töreni’ni gerçekleştirdik. 20 milyon TL maliyetli projede Sivas Bulvarı ile Kocasinan Bulvarı’nı birbirine bağlayan yolu tamamlayarak trafiğe açtık. Büyükşehir Anadolu Harikalar Diyarı spor tesislerini hizmete açtık. KAYMEK el sanatları sergisi açtık. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever iş birliğinde yapımı tamamlanan Şevki Eren Albayrak Camii ve Şevki-Nurver Albayrak Kur’an Kursu’nu açtık. 113 yıllık Kayseri basınına özel “müze” açtık. Sarıoğlan Çiftlik Kapalı Yüzme Havuzu’nu hizmete açtık. Mobil Ekmek Fırını’nı hizmete açtık. Büyükşehir’in 11’inci kütüphanesi olan Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’nu açtık. 50 milyon TL’ye yenilediğimiz Ali Dağı mesire alanı, yeni çehresi ile hizmete açtık. Millet bahçesinde tenis kortu ve plaj voleybolu tesisini hizmete açtık. Kayseri’ye yeni bilim ve sanat merkezi kazandırdık. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever işbirliğiyle hayata geçirilen Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi’nin açılışını yaptık. OSB’yi Talas’a bağlayacak 70 milyon TL’lik yolu, trafiğe açtık. Bakanlık iş birliği ile Yeşilhisar İlçe Halk Kütüphanesi’ni açtık. 3 milyon 636 bin 200 TL maliyeti ile Develi’de Pembe-Cesarettin Kocatürk Ortaokulu Spor Salonu ve Bahçe Düzenlemesi‘nin açılışını yaptık. Sarıoğlan Kadın Kooperatifi bünyesinde hizmet verecek olan Sarkafe Pastanesi ve Kitap Kafe’nin açılışını yaptık. Büyükşehir ve Valilik iş birliğinde Kayseri Kadın Kooperatifleri Fuarı’na muhteşem açılış gerçekleştirdik. 92 milyon TL’lik yatırımla Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Bulvarı’nın Malatya yoluna bağlantısının açılışını yaptık. Hacılar ilçesinde 10’uncu kütüphanemiz Halit Özkaya Kütüphanesi’ni hayata geçirdik. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yeşilhisar Yüzme Havuzu Açılış Töreni’ni gerçekleştirdik. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin enerji yatırımlarının tanıtımı ve 1000 adet kombi dağıtımı ile birlikte Biyogaz Enerji Santrali ve KASKİ Güneş Enerji Santralinin açılışını törenle gerçekleştirdik. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, dünyanın jeolojik tarihine adeta ışık tutan 7,5 milyon yıllık fosil faunasının yeniden canlandırma çalışmaları kapsamında “Kayıp Fauna” Belgeseli Lansmanı ve Resim Sergisi’ni açtık. Sahabiye’de vizyon projede 126 daire ve 9 iş yerinin anahtar teslimini yaptık.”

Kayseri’de 6’ncı Kitap Fuarı’nın kapılarını açtıklarını ve 1 milyon 39 bin 93 ziyaretçi ile rekor kırdıklarını hatırlatan Büyükkılıç, 2023 yılında açılışların yanı sıra temel atma törenleri de gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “2023 yılı içerisinde Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hayırsever Osman Ulubaş’ın iş birliği ile ilkokul ve ortaokulun temel atma törenini gerçekleştirdik. Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İncesu Belediyesi ve Türk Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Yapım ve İşletim İş Birliği Protokolü kapsamında Kayseri Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi’nin temelini attık. Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi Temel Atma Töreni’ni gerçekleştirdik. Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 2’nci etabı kapsamında 618 adet konutun temelini attık” diye konuştu.

"Türkiye yüzyılı şehrimizin de vizyonu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu çerçevesinde bu yeni yüzyılın Kayseri’nin de vizyonu olacağını vurgulayan Büyükkılıç, “2023 yılı içerisinde 160 milyon TL’lik maliyetle 30 milyon TL enerji tasarrufu sağlayacak GES projesini hayata geçirdik. Türkiye’nin ilk uçak fabrikası olarak 1925’te kurulan ancak daha sonra kapanan TOMTAŞ’ın yeniden hayata geçirilmesi için üzerimize düşeni yaptık. Kayseri İklim Hareketi (IDEP) Projesi kapsamında Kayseri İklim Değişikliği Uyum ve Azaltım Eylem Planı’nı hazırladık. Türkiye’de alanında bir ilk olacak Eczacı Asistanlığı Kursu’nu başlattık. KAYMEK’imiz marifetiyle ‘Çocuklarımıza İyilik Örün‘ projesini başlattık” dedi. Büyükkılıç, ulaşım alanında yeni tramvayların yanı sıra yeni otobüsleri de ulaşım filosuna kazandırdıklarını belirterek, sadece 1 yılda birbirinden önemli yapılan bazı yatırımları şu şekilde anlattı;

“2023’te Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kent içi otobüs filosuna yeni katılan 12 adet körüklü otobüsün tanıtım ve teslim törenini yaptık. Ayrıca kentin ulaşım konforunu arttırmak amacıyla Kayseri Ulaşım A.Ş. filosuna 15 adet 18 metrelik çevre dostu elektrikli körüklü otobüs aldık. E-ticaret sitesini e-ihracata açan ilk belediye olduk. Amatör spora 16 milyon TL’lik dev hizmet gerçekleştirdik. ERÜ Tıp Fakültesi öğrencilerine sıcak çorba hizmeti verdik. Büyükşehir Spor A.Ş.’den ‘atlı tur’ hizmeti başlattık. ‘Tesisat sizden, kombi bizden’ uygulaması başlattık. Mimarsinan OSB kavşağı ile refüjleri ağaç taşıma yöntemi ile ağaçlandırdık. Amatör spora 1,5 milyon TL’lik malzeme desteği sağladık. Engelli vatandaşların güvenliği için ’erişilebilir yaya butonları’ hizmetini başlattık. Germir’de 5 milyon 740 bin TL maliyet ile şebeke hatlarını yeniledik. Depremde hasar alan Adıyaman Belediyesi’ne hibe desteği sağladık. Park, hobi bahçesi ve mesire alanlarına, estetik ve teknolojik gibi yaklaşık 13,5 milyon TL’lik yeni yatırımlar yaptık. İlkbahar ve sonbaharda 2 milyon 240 bin çiçek diktik. Sel ve su baskınlarını önleyecek 10 milyon TL’lik altyapı çalışması yaptık. Eskişehir Bağları’na 10 milyon TL’lik yağmursuyu hattı yatırımı yaptık.”

Kayseri merkez kadar ilçelere de özel önem verdiklerini ve en ücra mahalleye kadar hizmet götürdüklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç; "35’i kadın 80 üreticiye 2 milyon 260 bin TL’lik arılı kovan desteği sağladık. Develi’ye 5 milyon 800 bin TL’lik içme suyu yatırımı yaptık. Bünyan ve Pınarbaşı’da kırsala "çoban ve taziye evi" yaptık. Pınarbaşı-Sarız-Kahramanmaraş yolu güzergâhı üzerinde bulunan Kıskaçlı mevkiinde asfalt çalışması yaptık. Akkışla ilçesine 32 bin ton malzeme ile 55 milyon TL’lik “yol” yatırımı çalışmalarını başlattık. Sarıoğlan’a 7 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdik. Pınarbaşı’da bin 500 dekar arazide, 5 mahallede, 100 ailenin faydalanacağı tarımsal sulama atağı gerçekleştirdik. Akmescit’e 7 milyon TL’lik asfalt yatırımı yaptık. Çiftçiye 11,5 milyon TL’lik 400 ton tohum desteği verdik. Desteklerimizle Hacılar’daki Hürmetçi Süt İşleme Tesisi‘nde 64 adet süt sağma makinesi dağıtımını yaptık. Bünyan’da Abdurrahman Gazi Türbesi’ni hayırsever iş birliği ile restore ederek, yeniden ayağa kaldırdık. Güllüce Mahallesi’ne 4 milyon TL’lik asfalt yatırımı yaptık. Çevril-Taşhan arasındaki yolda 5 milyon 350 bin TL’lik çalışma yaptık. Ertuğrul Gazi mahallemize 10 milyon 200 bin TL’lik içme suyu yatırımı yaptık. Develi Epçe GES için 5 milyon TL’lik destek sağladık. Pazarören -Dadaloğlu -Toklar hattında 150 milyon TL’lik yol yapım çalışmasını tamamladık. Sarıoğlan’da 16,5 milyon TL’lik ‘İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ni işletmeye aldık. Yeşilhisar’daki 100 milyon TL’lik yol çalışmasını tamamladık. Felahiye ve Özvatan’da ilk doğal gaz ateşini yaktık. Pınarbaşı ve Sarız ilçeleri için doğal gaz altyapı çalışması başlangıç töreni gerçekleştirdik. Felahiye ilçesi İsabey ve Karaşeyh mahallerine ulaşımda kullanılan 13 kilometrelik yolu 30 milyon TL’lik yatırımla yeniden yaptık ve 25 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdik. 25 milyon TL’lik 250 bin metrekare kilit beton parke taşı ürettik. Talas ilçesi Cebir Mahallesi’nde 4 milyon 132 bin 937 TL’lik yatırımla, 70 hektarlık arazinin sulama sistemini modernize ettik” şeklinde konuştu. Kayseri Devlet Tiyatrosu’nun yerleşik düzendeki ilk kadrosu tarafından sahnelenen tiyatro oyunu sahnelendiğini hatırlatarak, kültür, sanat ve eğitim alanında da çok önemli hizmetler yaptıklarını söyleyerek, şu ifadelere yer verdi;

“KAYMEK’imizle öğrencilere ücretsiz kaynak kitap dağıtımı sağladık. Lezzetin anavatanı Kayseri’de Gastronomi Günleri düzenledik, usta şefleri Kayseri’ye hayran bıraktırdık. Üniversite öğrencilerine destek için hizmete sunduğu ücretsiz Çamaşır Yıkama Merkezi, bu zamana kadar 6 bin 650 öğrenciye hizmet verdi. Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi içerisinde engellilerin tedavisinde kullanılacak kapalı yüzme havuzu yapımını tamamladık. Öte yandan arkeologlar için "kazı evi" tasarladık. Kayseri’ye yeni gelen öğrencilere rehberlik ve danışmanlık hizmeti başlattık. 453 bin TL ödüllü uluslararası yarı maraton düzenledik. Ücretsiz LGS tercih danışmanlığı hizmeti başlattık. İhtiyaç sahibi ailelere “kırtasiye” desteği yaptık. Yeni eğitim ve öğretim yılında ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik okullarına günlük ulaşım sağlamaları için aylık 150 binişlik ‘ulaşım kartı’ yardımı yaptık. Büyükşehir ve Valilik iş birliği ile kadınlara ücretsiz e-ticaret eğitim programı düzenledik. Yeni eğitim ve öğretim döneminde üniversitede öğrencisi bulunan ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere 5 bin TL nakdi yardım yaptık.”

Türkiye’ye örnek projelere devam ediliyor

Örnek projelerin 2024 yılında da devam edeceğine vurgu yapan Büyükkılıç, “Kazı çalışmalarında son ulaşılan verilerle tarihi 7 bin yıla dayanan Kültepe Kaniş-Karum’u dünyanın sayılı kayadan oyma müzesi olacak Kültepe Müzesi, 14 evden oluşan Asurlu Tüccarlar Sokağı ve Kültepe Ziyaretçi Merkezi projeleri ile yeniden ayağa kaldırıyoruz. Sağlık alanında Türkiye’ye örnek olan ve doktor camiası tarafından ödüle layık görülen Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi (HOSPİCE) projesinde sona yaklaştık. Sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında toplam maliyetleri 124 milyon 373 bin 800 TL’yi bulacak İldem, Talas ve Altınoluk bölgelerine üç farklı, çok amaçlı Sosyal Yaşam Merkezi’ni hayata geçiriyoruz. Şehrimize, ülkemize yaptığımız ve yapacağımız yatırım ve hizmetler hayırlı, uğurlu olsun. Allah utandırmasın” ifadelerini kullandı.