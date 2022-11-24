Kayseri Büyükşehir'den 'Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ilçe ve köylerde yaşayan ulaşım konusunda sıkıntıları olan yaşlı ve engelli vatandaşlara hizmet vermek amacıyla, bir otobüsü Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniğine dönüştürdü.

PAYLAŞ
  • 24.11.2022 10:59
  • Güncelleme: 24.11.2022 11:23
Kayseri Büyükşehir'den 'Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ilçe ve köylerde yaşayan ulaşım konusunda sıkıntıları olan yaşlı ve engelli vatandaşlara hizmet vermek amacıyla, bir otobüsü Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniğine dönüştürdü.

Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘insan’ ve ‘sağlık’ odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde, il sınırları içerisinde köylerde yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşlara ağız ve diş sağlığı hizmetinin ulaştırılmasına kolaylık sağlamak üzere harekete geçti.

Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, ekonomik ömrünü tamamlamış olan otobüsü Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin talebi üzerine Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’ne dönüştürdü. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimliği arasında yapılan istişareler neticesinde ilçe ve köylerde yaşayan, ulaşım konusunda sıkıntıları olan yaşlı ve engelli vatandaşlara hizmet vermek üzere, hastanenin talepleri dinlenerek Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği tasarlandı.

Bu otobüsün daha önce şehir içi ulaşımda kullanıldığını anlatan Daire Başkanı Selman Sefa Sürmelioğlu, “Otobüslerimiz ekonomik ömrünü tamamlandığı için hattan çekilmek durumunda kalıyor ve daha sonrasında hurdaya ayrılıyor. Hurdaya ayırmak yerine araca fonksiyon yükledik. Yaptığımız istişareler ve çalışmalar sonucunda Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin köylerde yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermesini sağlamış bulunuyoruz” dedi.

İtfaiye personeli için de afet mobil konaklama aracı tasarladıklarını hatırlatan Sürmelioğlu, “Bilindiği üzere 2021 yılı içerisinde de İtfaiye Daire Başkanlığımızın talepleri doğrultusunda piyasa fiyatının çok altında bir tutarda itfaiye personelinin afetlerde rahatlığını sağlamak amacıyla mobil konaklama aracı hazırlamıştık. Yine aynı şekilde hazırlamış olduğumuz “Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği” aracımızı piyasa fiyatının altında bir maliyetle tamamlamış olup vatandaşlarımızın hizmetine sunmak üzere Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin emrine sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Palancıoğlu, Öğretmenlerle Bir Araya Gelerek Günlerini Kutladı

Başkan Palancıoğlu, Öğretmenlerle Bir Araya Gelerek Günlerini Kutladı

ERÜ Rektörü Altun, Hasta Yakınları Misafirhanelerini Ziyaret Etti

ERÜ Rektörü Altun, Hasta Yakınları Misafirhanelerini Ziyaret Etti

Başkan Öztürk'ten öğretmenlere pastalı kutlama

Başkan Öztürk'ten öğretmenlere pastalı kutlama

Milli Takımlar Bölge Seçmeleri Kayseri Etabı Tamamlandı

Milli Takımlar Bölge Seçmeleri Kayseri Etabı Tamamlandı

Başkan Odakır: 'Kadınlarımız ölmeye değil yaşamaya layıktır'

Başkan Odakır: 'Kadınlarımız ölmeye değil yaşamaya layıktır'

Kayserili Duru Türkiye üçüncüsü oldu

Kayserili Duru Türkiye üçüncüsü oldu

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

4
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

5
Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

6
Özel'den özel istek: 'Genel başkanınızı değiştirin'

Özel'den özel istek: 'Genel başkanınızı değiştirin'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor seçime gidiyor

Kayserispor seçime gidiyor

Otomobilin çarptığı Serpil Öğretmen kabri başında anıldı

Otomobilin çarptığı Serpil Öğretmen kabri başında anıldı

DAHA FAZLA
Semt pazarında alışveriş yoğunluğu

Semt pazarında alışveriş yoğunluğu

YRP'li Önder Narin, 'Bu seçim Türkiye'nin kaderinin seçimi olacak'

YRP’li Önder Narin, “Bu seçim Türkiye'nin kaderinin seçimi olacak”

Kayseri Üniversitesi'nin Kayseri OSB-MYO Projesinin Hayata Geçmesi İçin İlk Somut Adım Atıldı

Kayseri Üniversitesi'nin Kayseri OSB-MYO Projesinin Hayata Geçmesi İçin İlk Somut Adım Atıldı

104 yaşındaki Gülizar teyze eşini unutamıyor

104 yaşındaki Gülizar teyze eşini unutamıyor

Kayseri'de 40 bin 858 Kişi KADES'i Yükledi

Kayseri'de 40 bin 858 Kişi KADES'i Yükledi