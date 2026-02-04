Kayseri Büyükşehir'den 16 İlçeye ortak akılla yatırım hamlesi

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçe belediyesiyle yürüttüğü istişare süreci doğrultusunda 2026 yatırım planlamasını şekillendiriyor. Kırsal alanlardan kent merkezine uzanan planlı yatırımlar, ortak akıl anlayışıyla hayata geçiriliyor.

Ortak Akıl Masasında 16 İlçe

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve kırsal mahallelerde hayata geçirilecek yatırımlar için istişareye dayalı planlama çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, KASKİ ve 16 ilçe belediye başkanı ya da görevlendirilen ilgili birim yetkililerinin katılımıyla kapsamlı bir değerlendirme süreci başlatıldı.

Toplantılarda, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve 16 ilçeyi kapsayan kırsal yatırım planlamaları ilçe belediyeleriyle paylaşılırken, ilçe sakinlerinden gelen talepler ve sahadan elde edilen veriler de dikkate alındı. Böylece yatırımlar, kırsalın ihtiyaçlarını esas alan ortak akıl yaklaşımıyla şekillendirildi.

Kırsalda İhtiyaca Göre Planlı Hizmet

Gerçekleştirilen istişarelerde, yol yapım çalışmaları, sosyal donatı alanları, arazi yolları ıslah çalışmaları, köprü, menfez ve kanal yapımları ile hayvancılık içme suyu hatları, tarımsal sulama hatları ve boru desteklemeleri gibi yatırımlar ayrıntılı biçimde ele alındı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlarda planlı, düzenli ve ihtiyaç odaklı hizmet anlayışıyla hareket ederek kamu kaynaklarının doğru ve verimli kullanımını öncelik haline getirdi. Bu yaklaşım, kırsal bölgelerde yaşam kalitesinin arttırılmasına ve sürdürülebilir kalkınmanın güçlendirilmesine önemli katkı sağlıyor.

Tarafsız, Adil ve Dengeli Yatırım Anlayışı

Büyükşehir Belediyesi, hizmet sunumunda her vatandaşına ve sorumluluk alanının tamamına tarafsızlık, eşitlik ve hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda yaklaşırken, kamu kaynaklarının etkin, adil ve dengeli bir şekilde vatandaşlara ulaştırılması konusunda azami hassasiyet gösteriyor. Bu anlayış doğrultusunda yürütülen planlama çalışmalarında; ilçelerin kırsal nüfus yoğunluğu, coğrafi alan büyüklüğü, hizmet ihtiyacı ve mevcut altyapı durumu dikkate alınıyor. Elde edilen veriler doğrultusunda, her ilçenin öncelikleri belirlenmekte ve belirlenen bütçe sınırları içerisinde ihtiyaç odaklı yatırımlar planlanıyor. Böylece, kaynakların verimli kullanımının sağlanmasıyla birlikte, ilçeler arasında hizmet dengesinin korunması ve kırsal alanlarda yaşam kalitesinin sürdürülebilir biçimde arttırılması hedefleniyor.

2026 Yılında Kırsal Hizmetlerde Güçlü Atılım

2026 yatırım yılında ilçelerde Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından en az 1 milyar 200 milyon TL’lik yatırım yapılması öngörülürken, Fen İşleri, Etüt ve Projeler ile Park Bahçeler gibi diğer yatırımcı birimlerle birlikte en az 2 milyar TL tutarında hizmetin vatandaşa ulaştırılması hedefleniyor. Bu yıl Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca ihale yoluyla gerçekleştirilecek yol yapım ve asfaltlama, çocuk oyun parklarında zemin düzenlemeleri ve spor sahalarında kapsamlı bakım onarım çalışmaları, atıl durumdaki yapıların bakım onarımlarının yapılarak değer kazandırılarak sosyal amaçlı yapılar oluşturulması önemli hizmet kalemleri olarak hayata geçirilecek.

Planlı Yatırımlarla Sürdürülebilir Gelecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve kırsal alanlarda gerçekleştireceği yatırımları ortak akıl, istişare ve planlı çalışma anlayışıyla hayata geçirmeye devam edecek. Vatandaş beklentilerini önceleyen bu yaklaşım, Kayseri’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine güçlü katkı sunmayı amaçlıyor.