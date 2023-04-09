Kayseri Büyükşehir'den Adana'ya teknik destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen şehirlerden Adana'da hasar tespit çalışmaları yapmak üzere 4 araçtan oluşan teknik destek ekibini yola çıkardı.

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  • 09.04.2023 15:45
  • Güncelleme: 09.04.2023 16:14
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Kayseri Büyükşehir'den Adana'ya teknik destek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen şehirlerden Adana’da hasar tespit çalışmaları yapmak üzere 4 araçtan oluşan teknik destek ekibini yola çıkardı.

Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinde verdiği hizmetlerini çeşitlendirerek sürdürmeye devam ediyor. Bu çerçevede sadece depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta değil, depremden etkilenen diğer illerde de yardım ve destek çalışmalarını yürütüyor. Büyükşehir belediyesinde görev yapan 8 mühendis ile teknik destek sağlayacak personel, 4 araçla birlikte yola çıktı.

Teknik destek ekibi, Adana’da çalışmalara destek vererek hasar tespit çalışmalarının bir an önce sonuçlandırılması için gayret gösterecek.

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İHA

Kayseri Gündem
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Kayseri Büyükşehir'den Adana'ya teknik destek

Kayseri Büyükşehir'den Adana'ya teknik destek

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