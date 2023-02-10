Kayseri Büyükşehir'den Adıyaman'a iş makineleri, Elbistan'a konteynır gönderildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla arama kurtarma çalışmalarında büyük oranda yararlanılan iş makineleri ihtiyacını giderebilmek adına Adıyaman'a ilave araç olarak 2 adet vinç, 1 adet kamyon ve kazıcı yükleyici kepçe ile Kahramanmaraş Elbistan deprem bölgesine de 3 adet konteynır ve iki adet seyyar WC gönderdi.

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  • 10.02.2023 11:57
  • Güncelleme: 10.02.2023 12:02
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Kayseri Büyükşehir'den Adıyaman'a iş makineleri, Elbistan'a konteynır gönderildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla arama kurtarma çalışmalarında büyük oranda yararlanılan iş makineleri ihtiyacını giderebilmek adına Adıyaman’a ilave araç olarak 2 adet vinç, 1 adet kamyon ve kazıcı yükleyici kepçe ile Kahramanmaraş Elbistan deprem bölgesine de 3 adet konteynır ve iki adet seyyar WC gönderdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki ayrı depremin Adıyaman ilini de derinden etkilemesinin ardından, tüm Türkiye’nin yardım seferberliği sürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, afetten büyük ölçüde etkilenen Adıyaman’a ilave olarak iş makineleri göndererek, depremden etkilenen tüm bölgelere yardım etmeye devam ediyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Depremden etkilenen Adıyaman’a ise ihtiyaç duyulan 2 adet vinç, 1 adet kamyon ve kazıcı yükleyici kepçe gönderdik” dedi.

Tüm imkânları ile depremden etkilenen şehirlere desteklerini sürdürdüklerinin altını çizen Büyükkılıç, “Adıyaman ilimizde, arama kurtarma çalışmalarında hayati öneme sahip iş makinesi ihtiyacına destek verebilmek amacıyla iş makinelerimizi yola çıkardık. Şehrimizin tüm imkânları seferber edilmiş durumda” diye konuştu.

Elbistan’a 3 adet konteynır

Ayrıca Başkan Büyükkılıç, Kahramanmaraş Elbistan deprem bölgesine de yine ek olarak 3 adet konteynır ve iki adet seyyar WC gönderildiğini ifade etti.

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İHA

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