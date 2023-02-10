Kayseri Büyükşehir'den Adıyaman'a İş Makineleri, Elbistan'a Konteynır Gönderildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla arama kurtarma çalışmalarında büyük oranda yararlanılan iş makineleri ihtiyacını giderebilmek adına Adıyaman'a ilave araç olarak 2 adet vinç, 1 adet kamyon ve kazıcı yükleyici kepçe ile Kahramanmaraş Elbistan deprem bölgesine de 3 adet konteynır ve iki adet seyyar WC gönderdi.

PAYLAŞ
  • 10.02.2023 12:36
  • Güncelleme: 10.02.2023 12:36
  • 113
Kayseri Büyükşehir'den Adıyaman'a İş Makineleri, Elbistan'a Konteynır Gönderildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla arama kurtarma çalışmalarında büyük oranda yararlanılan iş makineleri ihtiyacını giderebilmek adına Adıyaman’a ilave araç olarak 2 adet vinç, 1 adet kamyon ve kazıcı yükleyici kepçe ile Kahramanmaraş Elbistan deprem bölgesine de 3 adet konteynır ve iki adet seyyar WC gönderdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki ayrı depremin Adıyaman ilini de derinden etkilemesinin ardından, tüm Türkiye’nin yardım seferberliği sürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, afetten büyük ölçüde etkilenen Adıyaman’a ilave olarak iş makineleri göndererek, depremden etkilenen tüm bölgelere yardım etmeye devam ediyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Depremden etkilenen Adıyaman’a ise ihtiyaç duyulan 2 adet vinç, 1 adet kamyon ve kazıcı yükleyici kepçe gönderdik” dedi. Tüm imkânları ile depremden etkilenen şehirlere desteklerini sürdürdüklerinin altını çizen Büyükkılıç, “Adıyaman ilimizde, arama kurtarma çalışmalarında hayati öneme sahip iş makinesi ihtiyacına destek verebilmek amacıyla iş makinelerimizi yola çıkardık. Şehrimizin tüm imkânları seferber edilmiş durumda” diye konuştu.

Ayrıca Başkan Büyükkılıç, Kahramanmaraş Elbistan deprem bölgesine de yine ek olarak 3 adet konteynır ve iki adet seyyar WC gönderildiğini ifade etti.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Eski AK Parti'li Pelin Gündeş Bakır'dan, Mehmet Özhaseki'ye 'imar barışı' çıkışı

Eski AK Parti’li Pelin Gündeş Bakır’dan, Mehmet Özhaseki’ye ‘imar barışı’ çıkışı

Kayseri'de boş tüpler, depremzedelere ulaştırılmak üzere toplanıyor

Kayseri’de boş tüpler, depremzedelere ulaştırılmak üzere toplanıyor

Develi'de deprem bölgesi için çadır üretimine başladılar

Develi'de deprem bölgesi için çadır üretimine başladılar

Dedeman Otel depremzedelere kapılarını açtı

Dedeman Otel depremzedelere kapılarını açtı

Kayseri Büyükşehir'den deprem bölgesine 5 kamyon, 1 pikap ve 1 karavan daha sevk edildi

Kayseri Büyükşehir'den deprem bölgesine 5 kamyon, 1 pikap ve 1 karavan daha sevk edildi

Başkan Büyükkılıç ve Başkan Güngör'den 'Birlik' mesajı

Başkan Büyükkılıç ve Başkan Güngör'den 'Birlik' mesajı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

2
Başkan Yalçın'dan sanayicilere depremzedeler için yardım çağrısı

Başkan Yalçın'dan sanayicilere depremzedeler için yardım çağrısı

3
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

4
Tarihi cami depremde yıkıldı

Tarihi cami depremde yıkıldı

5
Kayseri'de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

Kayseri’de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

6
Kayserili gönüllü hekimler deprem bölgesinde

Kayserili gönüllü hekimler deprem bölgesinde

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski vekil'den Vali Çiçek ve Belediye Başkanı Büyükkılıç'a Çağrı

Eski vekil’den Vali Çiçek ve Belediye Başkanı Büyükkılıç'a Çağrı

Uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı

Uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı

DAHA FAZLA
Kayseri Valiliği: 'Hasar tespit çalışmalarının ücret dâhilinde yapıldığına dair iddialar tamamen asılsızdır'

Kayseri Valiliği: 'Hasar tespit çalışmalarının ücret dâhilinde yapıldığına dair iddialar tamamen asılsızdır'

Deprem bölgesinden gelenlere yürek ısıtan karşılama

Deprem bölgesinden gelenlere yürek ısıtan karşılama

Depremzedelere ücretsiz psikolojik danışmanlık desteği verilecek

Depremzedelere ücretsiz psikolojik danışmanlık desteği verilecek

Hasar tespit çalışmaları ücretsiz yapılıyor

Hasar tespit çalışmaları ücretsiz yapılıyor

Kayseri'de deprem bölgesi için soba üretiliyor

Kayseri’de deprem bölgesi için soba üretiliyor