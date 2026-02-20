Kayseri Büyükşehir'den 'Arılar Çoğalsın, Bereket Katlansın' Projesi

Büyükşehir Belediyesi, 2024 ve 2025 yıllarında uyguladığı Hobim Arıcılık Projesi ve Kovan Sizden Arı Bizden Projesi ile vatandaşlardan büyük ilgi görmüştü. Yeni projede, hak kazanan 750 vatandaşa toplamda 1.500 adet arı kolonisi dağıtımı yapılacak. Her bir arı kolonisi, 8 çerçeveden oluşacak ve destekten yararlananlara 16 çerçeve içeren, tek katlı 2 kovan ile Kafkas, Karniyol veya Birinci Melez Irkı arı desteği sağlanacak.

Projenin başvuruları, 23 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 08.00’de başlayacak ve 27 Şubat 2026 Cuma günü saat 16.00’da sona erecek. Başvurular, yalnızca online olarak alınacak ve şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Projeye başvurmak isteyenlerin aşağıdaki şartlardan birini sağlaması yeterli olacak:

- KAYMEK ihtisas kurslarını veya diğer arıcılık kurslarını başarıyla tamamlamış sertifikası olan kişiler,

- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Arı Kayıt Sistemi’nde kaydı bulunan kişiler,

- Arıcılık eğitimi dersi aldığını belgeleyen ön lisans veya lisans diplomasına sahip kişiler.

Son 2 yıl içinde Büyükşehir Belediyesi’nin arıcılıkla ilgili desteklerinden faydalanan kişilerin başvuruları kabul edilmeyecek. Bu proje ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi, arıcılığın geliştirilmesine katkıda bulunmayı ve yerel üretimi artırmayı amaçlıyor.