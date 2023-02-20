Kayseri Büyükşehir'den deprem bölgesine 21 adet su deposu

 Kayseri Büyükşehir, tüm birimleri ile depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremin yaralarını sarmaya çalışırken, temel ihtiyaçların karşılanması noktasında da gerekli ekipmanların hızlı bir şekilde bölgeye sevkine devam ediyor.

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  • 20.02.2023 16:08
  • Güncelleme: 20.02.2023 16:08
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Kayseri Büyükşehir'den deprem bölgesine 21 adet su deposu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) tarafından 21 adet su deposu deprem bölgesi Kahramanmaraş’a gönderildi.

7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler sonrası ilk dakikalardan itibaren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç önderliğinde deprem bölgesine destek çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan her alan ve noktada hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş’ta ivedi bir şekilde altyapı çalışmalarına başlayan ve önemli bir aşama kaydeden Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri deprem bölgesinde görevini yerine getirmeye devam ediyor. Kayseri’de de Büyükşehir’in ilgili birimleri gelen talepler doğrultusunda bölgeye destek çalışmalarını sürdürüyor.

Temel ihtiyaç maddelerinin başında gelen su tedariği konusunda Büyükşehir ekipleri deprem bölgesinde gerekli altyapı onarım çalışmalarını sürdürürken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) de su temini sağlanması amacıyla 2 bin ve 3 bin litrelik su depolarının yer aldığı 21 adet su deposunu Kahramanmaraş’a gönderdi. Her türlü ihtiyacın karşılanması için özverili bir şekilde gayret gösteren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su depolarını ihtiyaç duyulan noktalarda depremzedelerin istifadesine sunacak.

1ha

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