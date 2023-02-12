Kayseri Büyükşehir'den deprem bölgesine 5 kamyon, 1 pikap ve 1 karavan daha sevk edildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Türkiye'yi yasa boğan deprem bölgesine 5 kamyon, 1 pikap ve 1 karavanı daha destek amaçlı gönderdi.

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  • 12.02.2023 15:20
  • Güncelleme: 12.02.2023 17:10
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Kayseri Büyükşehir'den deprem bölgesine 5 kamyon, 1 pikap ve 1 karavan daha sevk edildi
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Türkiye’yi yasa boğan deprem bölgesine 5 kamyon, 1 pikap ve 1 karavanı daha destek amaçlı gönderdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki ayrı depremin Adıyaman ilini de derinden etkilemesinin ardından, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin büyük yardım seferberliği sürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, afetten büyük ölçüde etkilenen deprem bölgelerine ilave olarak iş makineleri göndermeye devam ediyor.

Bu çerçevede dün akşam saatlerinde Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığı’ndan 5 kamyon, 1 pikap ve 1 karavan da bölgeye sevk edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, depremden etkilenen tüm bölgelere desteklerinin sürdüğünü belirterek, “Kayseri olarak yapılması gereken her türlü çalışma için tüm imkânlarımızı bölgeye seferber ediyoruz” dedi.

Kayseri olarak depremzedeler için tek yürek olmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Depremin ilk anlarından itibaren tüm gücümüzle deprem bölgesinde, dayanışma içerisindeyiz. Akşam saatlerinde 5 kamyon, 1 pikap ve 1 karavanı da bölgeye sevk ettik” diye konuştu.

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İHA

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