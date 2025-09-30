Kayseri Büyükşehir'den Eğitime Güçlü Destek: 7 Bin 500 TL Nakdi Yardım

Proje, 2022 yılında başlatılmış olup, 2025-2026 eğitim öğretim yılında da devam ediyor. Bugüne kadar 5 bin 396 aileye 25 milyon 982 bin TL destek verilirken, yeni dönem başvuruları 1 Ekim 2025 tarihinde başlayacak ve 31 Ekim 2025 tarihine kadar sürecek.

Başvurular, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden "Üniversitede Öğrencisi Okuyan Aile Yardımı Başvuru Formu" aracılığıyla yapılacak. Şahsen başvuru kabul edilmeyecek.

Proje, hem ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi hem de üniversite öğrencilerinin eğitimini desteklemeyi amaçlıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eğitime verdiği güçlü destekle öğrencilerin ve ailelerin yanında olmaya devam ediyor.