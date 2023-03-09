Kayseri Büyükşehir'den Elbistan'a 100 konteynerlik modern yeni bir kent

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, deprem bölgesi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine konteyner çarşının ardından 100 konteynerlik modern yeni bir kentin inşaatına AFAD iş birliği ile başlandığını duyurdu.

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  • 09.03.2023 15:04
  • Güncelleme: 09.03.2023 15:21
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Kayseri Büyükşehir'den Elbistan'a 100 konteynerlik modern yeni bir kent
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, deprem bölgesi Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine konteyner çarşının ardından 100 konteynerlik modern yeni bir kentin inşaatına AFAD iş birliği ile başlandığını duyurdu.

Deprem felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren kardeş şehir Kahramanmaraş’a yardım ve destek sağlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi bölgedeki çalışmalarına yenilerini ekliyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, depremin ilk saatlerinden itibaren afet bölgesine yardım ve destek sağladıklarını belirterek, konteyner kent ve konteyner çarşı kurulmasının da bu çalışmalar arasında yer aldığını kaydetti.

Kahramanmaraş merkezde depremzedeler için ilk konteyner kenti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin AFAD iş birliği ile hayata geçirdiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, Elbistan’da ticari yaşamı normal seyrine çeviren Elbistan Çarşı’nın ardından bu kez bölgede 100 konteynerlik modern yeni bir kent inşa edeceklerini duyurdu.

AFAD ile iş birliği halinde Elbistan konteyner kentinin inşaat çalışmalarına başladıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “AFAD’ımız iş birliği ile 100 konteynerlik yeni ve modern bir yaşam alanı inşaatına başladık. Çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Elbistanlı depremzede hemşehrilerimize çarşımızın ardından şimdi de yeni bir kenti hayata geçireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

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İHA

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