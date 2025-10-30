Kayseri Büyükşehir'den Gençlere Psikolojik Destek: 'Sırdaşın Olayım' Projesi

Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda insan odaklı hizmetler sunmaya devam ediyor. 'Sırdaşın Olayım' projesi, psikolojik sorunlar yaşayan gençlere destek olmayı amaçlıyor. Proje, kaygı bozukluğu, ailevi baskılar, istismar, yalnızlık gibi konularda gençlere yardımcı oluyor.

7/24 Destek Hizmeti

Sırdaşın Olayım, 7/24 esasına göre hizmet veriyor. Gençler, telefon, online ve yüz yüze görüşme seçenekleriyle destek alabiliyor. Şu ana kadar yaklaşık 2 bin gence ulaşan proje, Kayseri ile birlikte yurt içi ve yurt dışından da hizmet talep edenlere destek sunuyor.

Nasıl Ulaşılabilir?

Psikolojik destek almak isteyen gençler, uzman danışmanlarla gizlilik esasına uygun olarak iletişime geçebiliyor. Destek hattına 0537 400 85 00 numaralı WhatsApp üzerinden ulaşmak mümkün. Ayrıca, Aile Akademisi’ne gelerek yüz yüze ya da online olarak da bu hizmetten yararlanmak mümkün.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 'Sırdaşın Olayım' projesi ile gençlerin yanında olmaya ve onların psikolojik sağlığını korumaya devam ediyor.