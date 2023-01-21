Kayseri Büyükşehir'den komşu illerde de öğrencilere staj imkânı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üniversiteli gençlere sunduğu staj fırsatının kapsamını genişletiyor. Bu anlamda sadece Kayseri'deki üniversitelerde değil, komşu illerde de üniversite öğrencilerine Büyükşehir Belediyesi bünyesinde staj imknı tanınacak.

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  • 21.01.2023 12:54
  • Güncelleme: 21.01.2023 14:50
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Kayseri Büyükşehir'den komşu illerde de öğrencilere staj imkânı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üniversiteli gençlere sunduğu staj fırsatının kapsamını genişletiyor. Bu anlamda sadece Kayseri’deki üniversitelerde değil, komşu illerde de üniversite öğrencilerine Büyükşehir Belediyesi bünyesinde staj imkânı tanınacak.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Ulusal Staj Programı çerçevesinde üniversite öğrencilerinin kariyer hedeflerine ulaşmalarını destekleme ve staj ile istihdam imkânı sunma anlamında, bünyesindeki Kayseri Kariyer Merkezi aracılığı ile faaliyetlerini sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, komşu illerle de iş birliği gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Ahi Evran Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Kapadokya Üniversitesi öğrencileri de Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Ulusal Staj Programı’ndan faydalanacak.

Komşu illerdeki üniversitelerin rektör yardımcıları ile görüşüldü

Kayseri’nin komşu illerindeki Nevşehir ve Kırşehir’de bulunan üniversiteler ile iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilen görüşmede Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkez Sorumlusu Kenan Tosun ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Eğitim Şube Staj Sorumlusu Ahmet Erkek yer aldı.

Yetkililer tarafından, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın ile Kapadokya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vesile Şenol ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt ile görüşülen toplantıda öğrencilerin staj yapması konusunda iş birliği kararlaştırıldı.

Staj başvurularının ve detaylarının konuşulduğu toplantıda üniversite öğrencilerinin staj başvuruları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ulusal Staj Programı çerçevesinde kariyer kapısı üzerinden alınacağı bilgisi verildi.

Görüşmede ayrıca Kırşehir’den Ahi Evran Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cihan Kürkçü, Ahi Evran Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Osman Savaş Çetiner ve Ahi Evran Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Furkan Birdal da yer aldı.

Büyükşehir’in Kayseri Kariyer Merkezi, bölgeye de hizmet veriyor

Kayseri’de yılda yüzlerce kişiye iş imkânı sağlayan ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Ticaret Borsası, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri Serbest Bölgesi, Kayseri Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi, İncesu Organize Sanayi Bölgesi ve KAYMEK A.Ş. gibi pek çok paydaşı ile çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi’nin kariyer, danışmanlık ve istihdam odaklı kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi, sadece Kayseri’de değil bölgedeki illerde de hizmet veriyor.

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İHA

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