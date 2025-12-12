Kayseri Büyükşehir'e Brüksel'de sporda 'En Aktif Belediye' Ödülü

Brüksel’de bulunan Avrupa Parlamentosu’nda ACES Europe tarafından gerçekleştirilen 2025 Ödül Gecesi Gala Programı’nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, “En Aktif Belediye Ödülü”ne layık görüldü. Avrupa genelinden 700’ün üzerinde belediyenin temsil edildiği bu prestijli organizasyonda Kayseri, spor yatırımları, kapsayıcı projeleri, tesisleşme hamleleri ve uluslararası organizasyonlardaki başarısıyla dikkatleri üzerine çekti.

Ödülü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ufuk Sekmen ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan teslim aldı. Bu önemli ödül, Kayseri’nin Dünya Spor Başkenti olma hedefindeki güçlü kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Başkan Büyükkılıç: “Bu Ödül Kayseri’ye Yakıştı”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, elde edilen başarının ardından ekibini tebrik ederek, şu değerlendirmede bulundu:

“Kayseri’miz, her alanda olduğu gibi sporda da örnek bir şehir olmaya devam ediyor. Daha önce 2024 Avrupa Spor Şehri seçilerek Altın Bayrak ödülünü hak eden şehrimiz, şimdi bir kez daha bizleri gururlandırdı. Avrupa’da böylesine seçkin bir platformda ‘En Aktif Belediye’ ödülünü almak bizim için büyük bir gururdur. Bu ödül Kayseri’ye yakıştı. Şehrimiz için, gençlerimiz için, geleceğimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen tüm ekibimi yürekten tebrik ediyorum.”

Başkan Büyükkılıç’ın liderliğinde hayata geçirilen spor vizyonu, hem altyapı yatırımları hem de toplumu kapsayan projelerle ulusal ve uluslararası ölçekte ses getirmeyi sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin son yıllarda gerçekleştirdiği spor tesisleri, olimpik projeler, dağ ve doğa sporları yatırımları, çocuklar ve gençlere yönelik spor destek programları ile uluslararası organizasyon kabiliyeti, kenti spor turizminin merkezlerinden biri hâline getirdi.

Brüksel’de alınan bu ödül, Kayseri’nin spor alanındaki vizyoner yaklaşımının Avrupa standartlarında tescillenmiş bir göstergesi olarak değerlendirilirken, Kayseri, aldığı bu ödülle Dünya Spor Başkenti olma yolundaki kararlılığını bir kez daha gösterdi.