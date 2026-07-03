Kayseri Büyükşehir'e Turizmde Üç Ödül Birden

Kayseri’nin tarihi, kültürel ve gastronomik değerlerini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla yürütülen çalışmaların ödüllerle taçlandırılması, şehrin turizm vizyonunun güçlendiğini ortaya koydu. Altyapıdan tanıtıma, kültürel mirastan gastronomiye kadar birçok alanda hayata geçirilen projeler, Kayseri’nin turizm potansiyelini ileriye taşıma hedefini somutlaştırdı.

Yerel Kültürün Temsilcileri

Törenin en dikkat çekici anlarından biri ise “Yılın Yerel Turizm Elçileri” seçilen Soğanlı Ablaları oldu. Yeşilhisar’dan gelen kadınların sahnedeki samimi diyalogları salonda büyük alkış toplarken, yerel kültürün güçlü bir şekilde temsil edilmesi geceye ayrı bir renk kattı.

Kültür ve Sanat Buluşması

Etkinlik kapsamında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde, Kayseri’nin kültür, sanat ve turizm alanındaki potansiyeli değerlendirildi. Tarihi ve kültürel mirasın daha etkin tanıtılmasına yönelik fikir alışverişi gerçekleştirildi.

Kayseri Mutfağına Övgü

Mutfak Sanatları Merkezi’nde tanıtılan yöresel lezzetler, gastronomi turizmine katkı sağlayan önemli bir unsur olarak öne çıktı. Kayseri mutfağının zenginliği ve merkezin konsepti, katılımcılardan tam not aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı üç ödül, şehrin turizmdeki yükselen ivmesini tescillemiş oldu.

İstersen bu haberi daha kısa bir spot haber formatında da düzenleyebilirim. Dilersen öyle bir versiyon hazırlayayım mı?