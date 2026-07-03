Kayseri Büyükşehir'e Turizmde Üç Ödül Birden

Kayseri Otelciler Derneği (KAYOTED) tarafından düzenlenen 2. Geleneksel Kayseri Turizm Ödülleri Töreni'nde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi üç ayrı kategoride ödüle layık görüldü. Turizm sektörünün kamu, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerini buluşturan gecede Onur Ödülü, Jüri Ödülü ve Mutfak Sanatları Merkezi'ne verilen Yılın Restoran Markası Ödülü belediyeye takdim edildi.

Kayseri Büyükşehir'e Turizmde Üç Ödül Birden

Kayseri’nin tarihi, kültürel ve gastronomik değerlerini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla yürütülen çalışmaların ödüllerle taçlandırılması, şehrin turizm vizyonunun güçlendiğini ortaya koydu. Altyapıdan tanıtıma, kültürel mirastan gastronomiye kadar birçok alanda hayata geçirilen projeler, Kayseri’nin turizm potansiyelini ileriye taşıma hedefini somutlaştırdı.

Yerel Kültürün Temsilcileri 

Törenin en dikkat çekici anlarından biri ise “Yılın Yerel Turizm Elçileri” seçilen Soğanlı Ablaları oldu. Yeşilhisar’dan gelen kadınların sahnedeki samimi diyalogları salonda büyük alkış toplarken, yerel kültürün güçlü bir şekilde temsil edilmesi geceye ayrı bir renk kattı.

 Kültür ve Sanat Buluşması 

Etkinlik kapsamında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde, Kayseri’nin kültür, sanat ve turizm alanındaki potansiyeli değerlendirildi. Tarihi ve kültürel mirasın daha etkin tanıtılmasına yönelik fikir alışverişi gerçekleştirildi.

Kayseri Mutfağına Övgü 

Mutfak Sanatları Merkezi’nde tanıtılan yöresel lezzetler, gastronomi turizmine katkı sağlayan önemli bir unsur olarak öne çıktı. Kayseri mutfağının zenginliği ve merkezin konsepti, katılımcılardan tam not aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı üç ödül, şehrin turizmdeki yükselen ivmesini tescillemiş oldu.

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Haber Merkezi

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