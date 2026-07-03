Kayseri Büyükşehir'e Turizmde Üç Ödül Birden
Kayseri Otelciler Derneği (KAYOTED) tarafından düzenlenen 2. Geleneksel Kayseri Turizm Ödülleri Töreni'nde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi üç ayrı kategoride ödüle layık görüldü. Turizm sektörünün kamu, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerini buluşturan gecede Onur Ödülü, Jüri Ödülü ve Mutfak Sanatları Merkezi'ne verilen Yılın Restoran Markası Ödülü belediyeye takdim edildi.
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