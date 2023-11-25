Kayseri Büyükşehir'in 2024 yılı bütçesi 11 milyar 500 milyon TL oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nın üçüncü birleşimi, Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis’te 30 maddelik gündem karara bağlanırken, Büyükşehir Belediyesi 2024 Mali Yılı Performans Programı teklifi ile Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçenin 2024 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşüldü.

Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı üçüncü birleşimi Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Toplantıda, 30 gündem maddesi müzakere edilerek, karara bağlanırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 yılı bütçesi 11 milyar 500 milyon TL oldu.

“SOSYAL VE GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİNİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİ VERİLMİŞTİR”

Başkanvekili Mehmet Savruk, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 30 büyükşehir arasında, bütçesinden yatırıma en fazla kaynak ayıran belediye olduğunu hatırlattı. Savruk, 2020-2024 dönemi stratejik planında ön görülen hedeflerin daha da başarı gösterilerek devamının hedeflendiğini kaydederek, “Adil, güvenilir, kaliteli, şeffaf bir yönetim anlayışı belediyemizce benimsenmiş, sosyal ve gönül belediyeciliğinin en güzel örnekleri verilmiştir. İnanıyoruz ki 2024 yılında çok önemli yatırım ve hizmetlerin hedeflendiği ve bu hedeflere ulaşılacağı bir yıl olacaktır” dedi.

BAŞKAN DEMİR’DEN BÜYÜKŞEHİR’E ÖVGÜ

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir de 2024 Yılı Performans Programı ve Stratejik Plan ile ilgili görüşlerini belirterek, “Doğal gazdan bahsedebiliyorsak, falanca ilçenin 100 kilometre uzağında sıcak asfaltla köyümüz tanışıyorsa, mümkün olduğu kadar her belediyemiz elinden geleni yaparak vatandaşımızı çamurdan kurtarıp, özellikle kırsal bölgede yaşayan çiftçilere dokunarak büyükşehir başta olmak üzere yaptığı hizmetleri küçümsememek lazım. Bu ülke bizim, bu şehir bizim. Her noktaya Büyükşehir’imizin, devletimizin ulaşmasını istiyoruz. Devletimiz var olsun diyoruz, Büyükşehir’imize de bu manada teşekkür etmek istiyorum. Elinize, kolunuza sağlık diyorum” şeklinde konuştu.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerin özel gününü kutlayan Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Ragıp Dost ise “Bütçe kısıtlı imkânlarla verimli bir şekilde kullanılmak için yapılır. Bunu da verimli olarak kullandığımızı çok iyi biliyorum. Büyükşehir’imiz başta olmak üzere 16 ilçemizin başkanlarıma özellikle teşekkür ediyorum. Türkiye gibi cennet bir vatanda yaşamaktan ve Kayseri gibi güzel bir ilde yaşamaktan da son derece onurlu ve gururlu olduğumu da belirtmek isterim” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür eden Başkan Vekili Savruk, hazırlanan performans programının Kayseri’ye hazırlar getirmesini diledi.

16 İLÇENİN BÜTÇE VE BÜTÇE KARARNAMESİ DE KABUL EDİLDİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nın üçüncü birleşimi toplantısında Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 Yılı Performans Programı ve Büyükşehir ile 16 ilçe belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi de meclis üyelerince kabul edildi.

Başkanvekili Savruk, toplantının sonunda öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.