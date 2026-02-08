Kayseri Büyükşehir'in Çevreci Uygulamaları Bilimsel Araştırmalara Konu Oldu

Kombi dağıtımıyla hava kirliliğini önlemeye yönelik adımlar, katı atık ve hafriyat yönetimi gibi çevreci projeler, hem şehre hizmet ediyor hem de akademik çalışmalara örnek gösteriliyor.

Kayseri, Dünya Şehirleriyle Birlikte Araştırmada Yer Aldı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Hatike Koçar Uzan tarafından kaleme alınan ve Politik Ekonomik Kuram dergisinde yayımlanan “Sürdürülebilir Atık Yönetiminde Yerel Yönetim Uygulamaları: Türkiye ve Dünya Örnekleri Üzerine İnceleme” başlıklı makalede Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çevreci faaliyetleriyle örnek gösterildi.

Çalışmada dünyadan Houston, Kopenhag, Sydney, Göteborg, Seul ve Milano; Türkiye’den ise İzmir, Eskişehir-Tepebaşı, Ankara, Çanakkale, Lüleburgaz ve Kayseri belediyeleri incelendi.

Enerji ve Tarımda Örnek Uygulamalar

Makalede Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi aracılığıyla atıkları enerjiye dönüştürerek çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağladığı vurgulandı.

2024 itibarıyla 44 milyon kWh elektrik üretildiği,

22 milyon metreküp sera gazı salınımının önlendiği,

2019–2025 arasında toplam 236 milyon kWh elektrik üretildiği ve 120 milyon metreküp metan gazının bertaraf edildiği belirtildi.

Ayrıca aynı tesiste tarımsal sürdürülebilirliği destekleyen topraksız tarım uygulamalarıyla 11 bin metrekarelik sera alanında 2.700 ton domates üretildiği kaydedildi.

Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Vurgusu

Araştırmada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yalnızca enerji ve tarımda değil, sıfır atık ve geri dönüşüm projeleriyle de çevresel farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüğü ifade edildi.