Kayseri Büyükşehir'in deprem bölgesindeki desteği TBB dergisinde geniş yer buldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç talimatıyla yüzyılın felaketinin yaşandığı deprem bölgesindeki destekleri, Türkiye Belediyeler Birliği'nin süreli yayını 'İller & Belediyeler' dergisinde geniş yer buldu.

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  • 01.06.2023 11:01
  • Güncelleme: 01.06.2023 16:34
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Kayseri Büyükşehir'in deprem bölgesindeki desteği TBB dergisinde geniş yer buldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç talimatıyla yüzyılın felaketinin yaşandığı deprem bölgesindeki destekleri, Türkiye Belediyeler Birliği’nin süreli yayını ‘İller & Belediyeler’ dergisinde geniş yer buldu.

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem afetinde, yaşanan yıkımın etkilerinin giderilmesi, depremzede vatandaşların yaralarının sarılması için gerçekleştirdiği yardım ve destekleri ile takdir toplayan Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi’ne TBB’nin dergisinde yer verildi.

‘Türkiye, devleti ve milletiyle zorluklara göğüs gerer’ başlığı ile yer buldu

Asrın felaketi şeklinde nitelendirilen iki yıkıcı deprem sonrasındaki yardım ve destek konusunda bölgeye ilk ulaşan şehir ve belediyelerden olan Kayseri ve Büyükşehir Belediyesi, TBB’nin süreli yayını ‘İller & Belediyeler’ dergisinde, icraatlarıyla geniş yer buldu. Dergide 4 sayfa ayrılan ve ‘Türkiye, Devleti ve Milletiyle Zorluklara Göğüs Gerer’ başlığı ile yayımlanan bölümde deprem bölgesinde hayata geçirilen hizmetler ile gerçekleştirilen katkılar ile destekler tüm yönüyle anlatıldı.

“Birlik ve beraberlik tablosu bizleri yeniden ayağa kaldırdı”

Başkan Büyükkılıç’ın birlik ve beraberlik mesajı verdiği TBB dergisinde, “Ülkemiz, 6 Şubat sabahı büyük bir deprem felaketi yaşadı. Dünyada eşi benzeri görülmedik şekilde üst üste yaşanan güçlü depremlerin ve artçıların yol açtığı yıkımlar, tüm Türkiye’yi yasa boğarken, devletimizin ve milletimizin depremin ilk anlarından itibaren ortaya koyduğu birlik ve beraberlik tablosu bizleri yeniden ayağa kaldırdı” ifadelerine yer verildi.

İHA

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