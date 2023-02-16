Kayseri Büyükşehir'in depremzedelere manevi desteği sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, dünya tarihindeki en büyük kara depremlerinden birisi olarak ifade edilen Kahramanmaraş merkezli depremin toplum ve özellikle de çocuklar üzerinde oluşturduğu psikolojik travmanın etkilerini azaltılmak amacıyla depremzede çocuklara yönelik manevi destek veriyor. Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda depremzedelerin kişisel bakımlarını da yapıyor.

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  • 16.02.2023 12:14
  • Güncelleme: 16.02.2023 12:14
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Kayseri Büyükşehir'in depremzedelere manevi desteği sürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, dünya tarihindeki en büyük kara depremlerinden birisi olarak ifade edilen Kahramanmaraş merkezli depremin toplum ve özellikle de çocuklar üzerinde oluşturduğu psikolojik travmanın etkilerini azaltılmak amacıyla depremzede çocuklara yönelik manevi destek veriyor. Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda depremzedelerin kişisel bakımlarını da yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde, Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) uzman eğitmenleri, ilk etapta bu büyük felaketten en fazla etkilenen çocuklar ile yakından ilgilenmeye başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirilen depremzede çocuklar KAYMEK personelleri için akıl oyunları başta olmak üzere, çeşitli etkinlikler düzenledi. Öte yandan çocuklara oyuncak dağıtımı yapıldı.

DEPREMZEDE ÇOCUKLARA ÇEŞİTLİ OYUNCAKLAR DAĞITILDI

Yurtlarda kalan depremzede çocukları ziyaret eden Büyükşehir’in uzman eğitmenleri tarafından, çeşitli oyuncak, araç-gereç verilerek, düzenlenen oyun ve etkinlikler sayesinde çocukların yaşadığı travma hafifletilmeye çalışılırken, çocuklara renkli etkinlikler düzenlendi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DEPREMZELERİN KİŞİSEL BAKIMLARINI DA YAPIYOR

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinden gelen vatandaşlar için barınma, yiyecek, içecek ve giyecek yardımları yaparken, özellikle depremden etkilenen çocukların psikolojik tramvalarını en aza indirmek amacıyla psikolojik destek veriyor. Ayrıca KAYMEK personelleri tarafından Kayseri’ye gelen depremzedelerin kişisel bakımları da yapılıyor.

KAYMEK HUZUR ÇINARI, TEK TEK GÖRÜŞMELER YAPIYOR

Ayrıca, KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzmanları aracılığı ile uzman psikologlar, psikologlar ve uzman aile danışmaları ile aile danışmanlarından oluşan 13 kişilik ekip de, depremzedeleri kaldıkları yurtlarda ziyaret ederek, birebir görüşüp, depremin toplum ve özellikle de çocuklar üzerinde oluşturduğu psikolojik travmanın etkilerini azaltılmak amacıyla onlara yönelik psikolojik destek veriyor.

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İHA

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