Kayseri Büyükşehir'in Engellilik Politikaları Bilimsel Araştırmaya Konu Oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal belediyecilik uygulamaları ve insan odaklı hizmet anlayışıyla bilimsel araştırmalara konu olmaya devam ediyor.

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melike Erdoğan Özbey tarafından hazırlanan “Büyükşehir Belediyelerinin Engellilik Politikalarının Stratejik Planları Üzerinden Karşılaştırılması” başlıklı araştırma makalesinde, Türkiye’deki 30 büyükşehir belediyesinin 2025-2029 dönemi stratejik planları engellilik politikaları açısından değerlendirildi.

Nitel analiz yöntemi ve içerik analizi tekniği kullanılarak gerçekleştirilen araştırmada, büyükşehir belediyelerinin stratejik planları durum analizi ve strateji geliştirme temaları çerçevesinde incelendi. Çalışmada MaxQDA nitel analiz programı kullanılarak elde edilen veriler değerlendirilirken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin engelli bireylere yönelik planlama ve uygulamaları da araştırmada öne çıkan örnekler arasında yer aldı.

Araştırmada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin PESTLE analizinde engelli bireylere yönelik birden fazla başlık altında değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi. Sosyo-kültürel faktörler kapsamında engelli bireylerin ve ailelerinin toplumsal yaşama uyumunun desteklenmesi amacıyla Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Çocuk Evi gibi projelerin stratejik plan içerisinde yer aldığı ifade edildi.

Teknolojik faktörler başlığında ise web siteleri ve mobil uygulamalarda erişilebilirliğin artırılmasına yönelik hedeflerin ortaya konulduğu, engelli vatandaşların dijital hizmetlere erişiminin kolaylaştırılmasının öncelikler arasında bulunduğu kaydedildi.

Türkiye’deki 30 büyükşehir belediyesinin karşılaştırmalı olarak incelendiği çalışmada, büyükşehir belediyelerinin strateji geliştirme alanında durum analizine göre daha başarılı performans sergiledikleri sonucuna ulaşılırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin engellilik politikalarına yönelik çok boyutlu yaklaşımının dikkat çekici örneklerden biri olduğu değerlendirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yönetiminde hizmet ağını sürekli geliştiren Büyükşehir Belediyesi, bir yandan engelli bireylerin sosyal hayata tam ve etkin katılımını destekleyen projeleri hayata geçirirken, diğer yandan ortaya koyduğu çalışmalarla akademik araştırmalara veri sağlayarak bilimsel çalışmalara katkı sunmayı sürdürüyor.