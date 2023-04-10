Kayseri Büyükşehir'in iki yeni kütüphanesi daha yolda

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın '150. Yılda 150 Projesi' çerçevesinde 'kütüphaneler şehri' olma yolunda kararlılığı ile hayata geçirilecek olan iki yeni kütüphanesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

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  • 10.04.2023 11:47
  • Güncelleme: 10.04.2023 11:56
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Kayseri Büyükşehir'in iki yeni kütüphanesi daha yolda
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘150. Yılda 150 Projesi’ çerçevesinde ‘kütüphaneler şehri’ olma yolunda kararlılığı ile hayata geçirilecek olan iki yeni kütüphanesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitime büyük önem göstererek gençleri, sürekli öğrenmeye, kendilerini geliştirmeye teşvik ederken, şehrin farklı noktalarında yeni kütüphaneler kazandırmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yapımı devam eden kütüphane binası ile yine Yeşilhisar ilçesinde hayata geçecek Yeşilhisar İlçe Halk Kütüphanesi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Aldemir ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile birlikte, yapımı hummalı bir şekilde devam eden iki kütüphanede incelemelerde bulundu.

Millet Bahçesi’nde kütüphane inşası yükseliyor

Dünyanın sayılı şehir parklarından birisi olacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin aynı zamanda bir kültür bahçesi konumunda olmasına yönelik önemli bir proje olan İl Halk Kütüphanesi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Aldemir ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yapımı devam eden kütüphane binası inşaatında incelemelerde bulundu. Yapımı devam eden ve klasik kütüphane anlayışının dışında özel olarak tasarlanmış ortak buluşma alanlarının yer alacağı il halk kütüphanesinde, her türlü detaya yer verilecek.

Yeşilhisar İlçe Halk Kütüphanesi’nde sona doğru

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Aldemir ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile birlikte, yapımı son aşamaya gelen Yeşilhisar İlçe Halk Kütüphanesi’nde de incelemelerde bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapılan ve inşası tamamlanan kütüphanenin çok kısa sürede tefrişatı da tamamlanarak açılışı gerçekleştirilecek.

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İHA

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