Kayseri Büyükşehir, Kahramanmaraş'a ilk konteyner kenti kurdu

 Deprem üssü Kahramanmaraş'ta vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve AFAD iş birliğinde ilk konteyner kent kuruldu. 

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  • 20.02.2023 14:30
  • Güncelleme: 20.02.2023 14:30
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Kayseri Büyükşehir, Kahramanmaraş'a ilk konteyner kenti kurdu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile birlikte kentte kısa süre içerisinde kurulan ilk konteyner kenti inceledi. 

Depremin yaralarını el birliğiyle sarmak için büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalıştıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyemizce AFAD iş birliğinde Kahramanmaraş’a kurulan ilk konteyner kenti birlikte inceledik. Bizim tek gayemiz depremden etkilenen vatandaşlarımıza ivedilikle yeniden bir yuva sıcaklığı oluşturmak ve tüm imkânlarımızla hayatlarını kolaylaştırmak. Yaşadığımız bu zorlu süreci tek yürek olarak aşacağız” diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu da Başkan Büyükkılıç’a emeklerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, depremin yaralarını el birliğiyle sardıklarını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, konteyner kent incelemeleri sırasında özellikle depremzede çocuklar ile yakından ilgilenirken, depremzede vatandaşlara da bir kez daha ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu.

1ha

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