Kayseri Büyükşehir Literatürde Referans Alınarak Atıfta Bulunulan Belediye Oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, zengin içerikli ve çeşitli kültür yayını ile süreli yayınları sayesinde literatürde yazılan eserlere kaynak teşkil ederken, referans alınarak atıfta bulunulan belediye oldu.

PAYLAŞ
  • 17.06.2023 11:10
  • Güncelleme: 17.06.2023 13:17
  • 124
Kayseri Büyükşehir Literatürde Referans Alınarak Atıfta Bulunulan Belediye Oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, zengin içerikli ve çeşitli kültür yayını ile süreli yayınları sayesinde literatürde yazılan eserlere kaynak teşkil ederken, referans alınarak atıfta bulunulan belediye oldu.

Kayseri’yi okuyan ve okutan şehir olarak niteleyen, kütüphaneler şehri olması amacıyla kente sürekli kütüphane kazandıran ve Kayseri’nin sahip olduğu kadim kültür ile medeniyeti anlatmak ve tanıtmak için kültür yayınları ile süreli yayınlara hız veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni, referans alınan, kaynaklarına atıf yapılan Büyükşehir Belediyeleri arasında 6’ncı sıraya yerleştirdi. Sosyal Bilimler Atıf Dizini’nin (SOBİAD) verilerine göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi, atıfta bulunulan büyükşehirler arasında en çok tercih edilen belediyelerden birisi oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut kültür ve süreli yayınlarına ek olarak 4 yıllık belediye başkanlığı sürecinde 40’ın üzerinde kitap ve 20’nin üzerinde süreli yayın olan dergiyi literatüre kazandıran Başkan Büyükkılıç’ın ortaya koyduğu eserleri, yazılan başka eserlere ve yapılan başka araştırmalara kaynak teşkil ederek, onlara atıfta bulunmak suretiyle katkı sağladı.

Kendi tabiri ile adeta açık hava müzesi olan Kayseri’yi, her fırsatta tanıtmak ve her kulvarda anlatmak için gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu çalışmalarını yayımladığı eserlerle de taçlandırırken, bir yandan şehri tanıtırken, diğer taraftan yazın dünyasına da bu sayede desteklerini sürdürüyor. Türkiye’deki 30 büyükşehir belediyesinin yayımlanan eserleri arasında gerçekleştirilen atıf araştırması neticesinde Kayseri Büyükşehir, toplam bin 351 atıf ile İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Bursa Büyükşehir Belediyelerinin ardından 6’ncı sırada yer aldı.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Motorine 1,39 lira zam bekleniyor

Motorine 1,39 lira zam bekleniyor

YKS'de ilk oturum başladı, sınava geç gelenler 1 dakika ile 1 yıl kaybetti

YKS’de ilk oturum başladı, sınava geç gelenler 1 dakika ile 1 yıl kaybetti

Kayseri'de gençler spora doyacak

Kayseri'de gençler spora doyacak

Erciyes'te yaz dolu dolu geçecek

Erciyes'te yaz dolu dolu geçecek

Kayseri Büyükşehir Literatürde Referans Alınarak Atıfta Bulunulan Belediye Oldu

Kayseri Büyükşehir Literatürde Referans Alınarak Atıfta Bulunulan Belediye Oldu

50 yıl sonra liseyi bitirdi, YKS'ye girdi

50 yıl sonra liseyi bitirdi, YKS'ye girdi

Çok Okunanlar
1
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

2
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

3
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

4
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

5
Mehmet Ceylan Hakk'a Yürüdü

Mehmet Ceylan Hakk'a Yürüdü

6
Erciyes'in güzellikleri bu sergide

Erciyes'in güzellikleri bu sergide

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Baba-oğul aynı amaç için YKS'de ter döktü

Baba-oğul aynı amaç için YKS’de ter döktü

En uygun derin dondurucu 7 bin 500 TL

En uygun derin dondurucu 7 bin 500 TL

DAHA FAZLA
Kayserispor taraftar grubu Kapalıkale'den 'Hasan Tahsin' çıkışı

Kayserispor taraftar grubu Kapalıkale’den ‘Hasan Tahsin’ çıkışı

Başkan Yalçın: 'Baba, gücün ve güvenin simgesidir'

Başkan Yalçın: 'Baba, gücün ve güvenin simgesidir'

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar Tomarza'da

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar Tomarza'da

Kayserili Cimnastikçiler Melih ve Emir, Macaristan yolcusu

Kayserili Cimnastikçiler Melih ve Emir, Macaristan yolcusu

Büyükşehir'in 3'üncü uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda heyecan başladı

Büyükşehir’in 3’üncü uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nda heyecan başladı