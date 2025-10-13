Kayseri Büyükşehir Meclisi'nde birçok etkinlik ve yatırım karara bağlandı

Toplantı öncesinde, Kayseri’de gerçekleştirilecek önemli etkinlikler hakkında bilgiler verildi. Bu etkinlikler arasında 3 gün sürecek olan 7. Bilim Festivali ve 3. Gastronomi Günleri yer alıyor.

Bilim Festivali ve Dijital Gençlik Merkezi

7. Bilim Festivali’nin, SOLOTÜRK gösterisi ile taçlanacağı duyuruldu. Ayrıca, Avrupa Birliği’nden alınan yüzde yüz hibe desteği ile hayata geçirilen Mobil Dijital Gençlik Merkezi’nin, gençlere bilim ve teknoloji alanında önemli fırsatlar sunacağı belirtildi.

Gastronomi Günleri

Gastronomi Günleri'nin 24-26 Ekim tarihlerinde yapılacağı ve etkinliğe 15-16 şefin katılacağı ifade edildi. Bu etkinlik, Kayseri’nin gastronomi alanındaki potansiyelini artırma hedefi taşıyor.

Kentsel Dönüşüm Zirvesi

14 Ekim’de gerçekleştirilecek olan 'Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Zirvesi' hakkında bilgi verildi. Bu zirve, şehirdeki kentsel dönüşüm projeleri hakkında önemli bir platform sunacak.

Önemli Projeler ve İş Birlikleri

Mecliste, Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi’nin inşası için iş birliği protokolü imzalanması, Yeşilhisar’da katı atık transfer istasyonu için araç alımı ve Talas’taki futbol sahasının yenilenmesi gibi projeler oy birliğiyle kabul edildi.

Palyatif Bakım Merkezi

Melikgazi ilçesinde yer alan Palyatif Bakım Merkezi ile ilgili ek protokol imzalanması talebi de kabul edildi. Bu merkez, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefliyor.

Kardeş Şehir Ziyareti

Güney Kore’nin Yongin şehrine yapılan kardeş şehir ziyareti hakkında da bilgi verildi. Ziyaretin, şehirler arası ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağladığı ifade edildi.

Meteoroloji Katlı Kavşağı Projesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak tamamlanan Meteoroloji Katlı Kavşağı projesinin açılışı için hazırlıkların sürdüğü belirtildi. Bu kavşak, şehir trafiğine önemli bir katkı sağlayacak.

Toplantıda alınan kararların, Kayseri’ye hayırlı olması temennisiyle son bulduğu bildirildi.