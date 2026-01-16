Kayseri Büyükşehir Meclisi'nde Elitaş gerginliği
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 16 Ocak 2026 tarihli meclis toplantısında, Kocasinan Bulvarı’nın adının “Mustafa Elitaş Bulvarı” olarak değiştirilmesine ilişkin gündem maddesi tartışmalara yol açtı. CHP Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Özer’in isim değişikliğine tepki göstermesi üzerine toplantıda tansiyon yükseldi.
Gündem maddesi ile ilgili söz alan Özgür Özer, bulvar isimlerinin değiştirilmesinin kent hafızası açısından doğru olmadığını savunarak karara karşı çıktı. Özer’in eleştirileri sırasında Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile arasında sözlü tartışma yaşandı.