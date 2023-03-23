Kayseri Büyükşehir, teknofest gençliği yetiştiriyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik teknoloji konusunda önemli çalışmalar yaparken, KAYMEK Robotik Kodlama Atölyesi'nde 'Metin Tabanlı Robotik Kodlama' dersleri başladı.

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  • 23.03.2023 10:15
  • Güncelleme: 23.03.2023 10:22
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Kayseri Büyükşehir, teknofest gençliği yetiştiriyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik teknoloji konusunda önemli çalışmalar yaparken, KAYMEK Robotik Kodlama Atölyesi’nde ‘Metin Tabanlı Robotik Kodlama’ dersleri başladı.

Gençlere yönelik yaptığı çalışmalarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden birçok ödül alan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlerin taleplerini ve ihtiyaçlarını daima dikkate alıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), düzenlediği yarışmalarla gençlerin hayatına dokunmayı sürdürüyor. Bu çerçevede, genç dostu belediyeciliğin öncüsü olan KAYMEK Robotik Kodlama Atölyesi, Metin Tabanlı Robotik Kodlama derslerine start verdi. KAYMEK İhtisas Gençlik Merkezi Robotik Kodlama Atölyesi’nde ‘Metin Tabanlı Robotik Kodlama’ dersleri başladı.

Geleceğe yön verecek gençler yetiştiren KAYMEK, gençlere her türlü desteği veriyor, teknofest gençliğini yarınlara hazırlıyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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