Kayseri Büyükşehir ulaşım ağını genişletiyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayserili vatandaşlara güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım sağlarken, güneybatı yeni çevre ile alakalı hat ile toplu ulaşım ağını genişletiyor.

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  • 27.02.2023 11:47
  • Güncelleme: 27.02.2023 12:04
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Kayseri Büyükşehir ulaşım ağını genişletiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayserili vatandaşlara güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım sağlarken, güneybatı yeni çevre ile alakalı hat ile toplu ulaşım ağını genişletiyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ulaşım alanında vatandaşın konforunu ve hızlı ulaşımını en üst seviyede sağlamaya gayret gösteriyor.

TALAS’TAN BAŞLAYARAK 10 MAHALLEDEN GEÇİP, ŞEHİR HASTANESİ’NE ULAŞIYOR

Bu çerçevede yeni güneybatı çevre ile alakalı hat olan 18 numaralı yeni hat hayata geçirildi. Mevlana Mahallesi’nden başlayıp, 10 mahalleden geçerek Kayseri Şehir Hastanesi’ne ulaşacak. Kayseri Ulaşım A.Ş. uzman planlama ekiplerinin sürdürülebilir, hızlı ve konforlu ulaşım ağı çalışmaları çerçevesinde hayata geçirilen 18 numaralı güneybatı çevresel hattı, mahalleler arası ulaşımı mümkün kılarken, şehir merkezine gitmeden, alternatif güzergâhlardan hedef noktaya ulaşma imkânını ortaya koyuyor.

ÖRÜMCEK AĞI TOPLU TAŞIMA HAT MODELİ

Dünyanın pek çok büyük kentinde uygulanmakta olan örümcek ağı toplu taşıma hat modeline uygun olan bu hatlarla, yolcuların ulaşım imkân ve kabiliyeti çeşitlendirilirken, şehrin her noktasına ulaşımı daha da kolaylaştırılıyor. Yeni hatların sefer saatleri kayseriulasim.com veya mobil uygulama üzerinden takip edilebilecek.

Öte yandan yeni hattın hizmete girmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Kayserili vatandaşlar da “İnsanlar için çok uygun, çok güzel bir şey, buradan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” diye yorum yaptılar.

İHA

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