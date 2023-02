Kayseri, Büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle deprem bölgesinde

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetinde yaşanan depremler sonrası yaraların sarılması için çalışmalar hızlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi koordinesinde İncesu, Hacılar ve Develi belediyeleri de enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları için bugün Göksun ilçesine hareket etti. Kamyon, kepçe, ekskavatör, çekici, cenaze aracı, karla mücadele aracı ve konteynerlerle bölgeye hareket eden ekiplerin çalışma koordinesini İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar gerçekleştirecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi önünden bu sabah deprem bölgesinde yapılan çalışmalara destek verecek olan mühendislerin de yer aldığı 6 araçlık teknik destek ekibini gönderdiklerini söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Şimdi ise Hacılar İncesu ve Develi’mizin başkanlarının ve ekiplerinin başında bulunduğu 30’a yakın aracı Göksun’a gönderiyoruz. Genel merkezimizin talimatları ve koordinasyonu içerisinde AFAD’ın bilgisi dahilinde Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Göksun’la ilgili bu 3 ilçemiz görevlendirildi. Onlar da yaptıkları istişareler sonrasında oradaki koordinatör valimizle de görüşmek suretiyle başka ihtiyaçları da sorarak gerekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kayseri adeta her yerde her bölgede. Başkanlarıma, kıymetli çalışanlarına ve başlarında bulundukları ilçelerin güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Kayseri denilince akla hayırseverlik, fedakârlık ve kazandıklarını helalinden harcama duygusu gelir. İşin başından beri Kayseri adeta seferber olmuş durumda. Bine yakın TIR Kayseri’den değişik amaçlarla gidip orada hizmetlerini vermiş durumda. Sırf Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 300’e yakın aracı sadece Kahramanmaraş’ta değil diğer illerimizde de seferber oldu. Son görevlendirmeyle de Melikgazi Dulkadiroğulları’nda, Kocasinan Türkoğlu’nda ve Talas ise Onikişubat ilçelerinde, yani merkezin 3 büyük ilçesi ve hasarların en çok olduğu ilçelerde görevlendirildi. İlk etapta herkes her yere koştu, ama şimdi daha organize ve daha koordineli görevlendirme içerisinde verilen görevler doğrultusunda, eşleştirilen ilçe ve merkezler doğrultusunda çalışmaları sürdürmekteyiz” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin de Kahramanmaraş ile eşleştiğini dile getiren Büyükkılıç, “Büyükşehir olarak onlarla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Orada bir konteyner kent kurduk, Cumhurbaşkanımızın da ziyaret ettiği konteyner kentin hem sahibi hem de orada verilecek olan hizmetlerle ilgili Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri’yi temsilen orada bulunacak ve hizmetleri sürdürecek. Sadece Kahramanmaraş’ımızla kalmıyoruz, dostluklarımıza, diyaloglarımıza ve ihtiyaca dayalı olarak 11 ilin 11’inde de hizmetimiz var. Kayseri’ye 11 ilden de gelen vatandaşlarımız var. İnşallah bunu da beraberlik, dayanışma içerisinde, işi siyasallaştırmadan, başka mecralara sürüklemeden, insanların hizmete ihtiyacı olduğu, yardıma, desteğe ihtiyacı olduğu anlayışı içerisinde sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

3 BELEDİYE, EKİPLERİ İLE YOLA ÇIKTI

Depremin ilk gününden itibaren belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyleyen Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da, “Depremin ilk anından itibaren orada hala çalışan ekip ve ekipmanlarımız var. Bugün de yine genel merkezimizin talimatı AFAD’ın koordinesinde Göksun’a yaklaşık 10’ar adet olmak üzere, oradaki ihtiyaçların belirlenme şekline göre araçlarımızı ve ekipmanlarımızı sevk ediyoruz. İnşallah rabbim bir daha böyle acıları bizlere yaşatmaz” diye konuştu.

Şu anda Göksun’un küçük, büyük iş makinasına ihtiyacı olduğunu belirten Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da, “Göksun’un yapısından dolayı ihtiyaç duyulan, biraz uzak mahallelere pikap, kamyon ihtiyaçları var. 3 belediyemizle birlikte Büyükşehir Belediyesi önderliğinde bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Belediyelerimizle beraber ilk günden beri Maraş’tayız ama 11 ilde de elimizden geleni yapıyoruz. Talepleri karşılamaya çalışıyoruz” dedi.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ise şunları söyledi: “Göksun ilçesinin imar ve ihyasına katkı sunmak için bize bir görev verildi. Biz de bu katkıyı sunabilmek için hep birlikte hareket ediyoruz. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın, devletimize, milletimize zeval vermesin. Giden malzemenin önemi yok bizim buraya sunduğumuz katkı, gayret ve iyi niyetle yaptığımız çalışmalardır. Buraya katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz.”