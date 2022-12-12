Kayseri Büyükşehir, Venezuela'nın en büyük ikinci kenti ile 'kardeş şehir' oluyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı, Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 55 maddelik gündem karara bağlanırken, Güney Amerika ülkelerinden Venezuela’nın en büyük ikinci kenti Maracaibo ile kardeş şehir olunması talebi de mecliste kabul edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı, Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. 28 asıl, 27 ek gündem maddesi olmak üzere 55 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı.

Meclisin gündem maddeleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Venezuela’nın Maracaibo Belediyesi arasında ticaret, spor, teknoloji ve gastronomi konularında iş birliği yapmak, karşılıklı kültürel ilişkiler kurmak için kardeş şehir olunması talebi görüşüldü. Bu talep, meclis üyelerince kabul edildi.

Meclis üyeleri, ayrıca Pınarbaşı Belediyesi’ne 15 milyon TL ve Felahiye Belediyesi’ne de 2 milyon TL ek bütçe verilmesi talebini görüştü. Talep, meclis üyelerince kabul edildi.

Maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkanvekili Savruk, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.