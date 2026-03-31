'Kayseri Büyükşehir, yapay zeka kullanımında nadir şehirlerden'  

Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Parlak ve Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Öğrencisi Kaan Emre Özcan tarafından hazırlanan, Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi’nde (KAYTEK) yayımlanan ‘Büyükşehir Belediyelerinde Yapay Zekâ Kullanımı’ başlıklı araştırma makalesinde, yaşanan siyasal, sosyal ve ekonomik değişimler neticesinde her geçen gün yerel yönetimlerde kamu hizmeti sunumunun zorlaştığı ve söz konusu zorlukları aşma gayretleri içerisinde dijitalleşme süreçlerinin önemli bir yer edindiği belirtilirken, dijitalleşme ve teknoloji kullanımının en önemli ve etkili araçlarının başında ise yapay zekânın geldiği vurgulandı.

Araştırma makalesinde, hizmetlerin yapay zekâ araçları ile yürütülmeye başlandığı yerel yönetimlerde yapay zekâ kullanımı tespit edilen proje ve uygulamalarla birlikte, büyükşehir belediyelerindeki yapay zekâ kullanımı değerlendirildi.

Şehri geleceğe hazırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin bilgilerin de yar aldığı makalede, ödüllü altyapı yapay zekâ projesi olan ‘A-Kayseri’ ve yine yapay zekâ uygulaması ‘dijital arşiv’, proje örnekleri arasında gösterildi.

Kayseri, Yapay Zekâ Projeleri ile Nadir Şehirlerden Oldu

Kayseri Büyükşehir, araştırma makalesinde, idari işleyiş anlamındaki kullandığı yapay zekâ projelerinden ‘dijital arşiv’ ile Türkiye’deki 30 büyükşehir arasında söz konusu alanda yapay zekâ kullanan 4 büyükşehir belediyesinden birisi olarak yer buldu.

Aynı şekilde makalede, A-Kayseri ile altyapı alanında da yapay zekâ kullanan nadir büyükşehirlerden birisi olan Kayseri Büyükşehir, Türkiye’deki 30 büyükşehir içerisinde altyapı alanında yapay zekâ uygulaması kullanan 6 büyükşehirden birisi oldu.

A-Kayseri, 160 Binin Üzerinde Sorunu Tespit Ederek, Hızla Müdahale Edilmesini Sağladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen, kent yönetiminde dijital dönüşüm ve sürdürülebilir şehircilik vizyonunu bir üst seviyeye taşıyan yapay zekâ tabanlı kentsel veri işleme platformu A-Kayseri, yakın zamanda, şehir genelindeki yolları, kaldırımları, menholleri ve totemleri anlık olarak tarayarak, hizmete başladığı günden itibaren 160 binin üzerinde sorunun tespitini gerçekleştirerek, hızla müdahale edilmesini sağladı.