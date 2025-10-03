Kayseri Büyükşehir Zabıtası'nın başı işgalcilerle dertte!

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, şehir yaşamının huzurunu sağlamak adına denetim faaliyetlerini titizlikle sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın “kentin vitrini” olarak tanımladığı zabıta ekipleri, şehirdeki yaşam kalitesini artırmaya yönelik gerçekleştirdiği denetimlerle dikkat çekiyor.

2025 yılı Eylül ayında, zabıta ekipleri şehrin dört bir yanındaki denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürdü. Seyyar satıcılardan ticari araçlara, çevre kirliliğinden dilencilere kadar geniş bir yelpazede yapılan denetimler, şehirdeki düzenin sağlanmasına büyük katkı sundu. Eylül ayında gerçekleştirilen denetimler kapsamında, 52 seyyar satıcı, 37 ticari araç, 5 market ve 136 işgal denetimi yapıldı. Ayrıca, 33 dilenciye yönelik işlem yapılırken, çevre kirliliği ile ilgili olarak 9 denetim gerçekleştirildi. Toplamda, 383 yasal işlem uygulandı.

7 karakol, 9 araç ve 74 personel ile hizmet veren Zabıta Daire Başkanlığı’nın bu faaliyetleri Kayseri'nin genel güvenliği, temizliği ve düzeni için kritik önem taşıyor.