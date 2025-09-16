Kayseri Caddesi, Hacılar ve Büyükşehir'in merceği altında 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Kayseri Caddesi’nde 5 aydır süren çalışmaları yerinde inceleyerek, gelinen son durum hakkında bilgi aldı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç ve ekibiyle birlikte Kayseri Caddesi’ndeki çalışmaları yerinde inceledik. Ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hattı tamamen yenileniyor, parsel bağlantıları yapılıyor. Yolumuzun diğer kısmı tamamlanmıştı, şimdi ise bu etapla birlikte caddemiz büyük ölçüde yenilenmiş olacak. Bu özverili çalışmalarından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Büyükşehir ekiplerine, altyapı kuruluşlarına ve sahada emek veren tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza da şimdiden konforlu ve sağlıklı sürüşler diliyorum.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise çalışmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Hacılar'ımız ile Kayseri’miz arasındaki ana arterimizde çalışmalarımız hızla devam ediyor. Daha önce teknik ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan içme suyu borularımızı tamamen yeniliyoruz. Yaklaşık 2 kilometrelik hattın yanı sıra parsel bağlantıları da yapılarak ileride tekrar kazı yapılmasının önüne geçiyoruz. Bu bölgede 5 aydır devam eden çalışmalar tamamlandığında, KASKİ ve Fen İşleri'nin öncülüğünde altyapı kuruluşlarımızla birlikte toplam 75 milyon lirayı bulan, sonraki aşamalarla birlikte 100 milyon liraya ulaşacak yatırımlar hayata geçirilmiş olacak. Hacılarımız, şehrimizin önemli ve değerli bir ilçesi. Burada uyum içinde çalışan Hacılar Belediye Başkanımıza ve ekibine ayrıca teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Hacılar Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri Caddesi’nde yürütülen kapsamlı çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hem altyapı hem de üstyapı modern ve uzun ömürlü bir yapıya kavuşacak.