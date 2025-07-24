Kayseri Caddesi'ndeki Yenileme Çalışmalarında İlk Aşama Tamamlandı

Yenileme projeleri, altyapı kurumlarıyla koordineli bir şekilde yürütülürken, yaklaşık iki kilometrelik hattın üstyapısının da kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Bu süreçte KCETAŞ, KAYSERİGAZ ve KASKİ ekipleri, altyapı aşamasını başarıyla tamamladı.

Önümüzdeki etapta, yolun diğer şeridinde de hem altyapı hem de üstyapı yenileme çalışmalarının gerçekleştirileceği ifade edildi. Bu kapsamda, yalnızca asfalt değil, refüj, yürüyüş yolu, çevre düzenlemesi ve elektrik hatlarının düzenlenmesi gibi detaylara da yer verileceği bildirildi.

Projenin amacı, Hacılar’ın ulaşım altyapısını daha güvenli ve konforlu hale getirmek olarak vurgulandı. Çalışmaların, ilçeye ve sakinlerine hayırlı olması temennisinde bulunuldu.