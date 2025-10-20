Kayseri Caddesi, yeni çehresine kavuşuyor

İncelemeler sırasında Kayseri Caddesi’nde yapılan yenileme çalışmaları hakkında bilgi alan Başkanlar, tamamlanan ve devam eden uygulamaları sahada değerlendirdi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç ve ekibiyle birlikte Kayseri Caddesi’ndeki çalışmaları yerinde inceledik. Ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hattı tamamen yenilendi, parsel bağlantıları yapıldı. Elektrik hatları yer altına alındı, cadde aydınlatması da tamamen yenilendi. Sıcak asfalt serimi, yaya yolu ve refüj düzenlemeleriyle birlikte çalışmalar kısa sürede tamamlanmış olacak.

Bu özverili çalışmalarından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Büyükşehir ekiplerine, altyapı kuruluşlarına ve sahada emek veren tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza da şimdiden konforlu ve sağlıklı sürüşler diliyorum.”

Hacılar Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen kapsamlı çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, Kayseri Caddesi modern, güvenli ve uzun ömürlü bir altyapıya ve çağdaş bir görünüme kavuşacak.