Kayseri Cami Cinayetinin Ayrıntıları Belli Olmaya Başladı: Kan Donduran Ayrıntılar

Yasin Ş., ifadesinde, "Namaza giderken kapının önünde karşılaştık. Evin önündeki bahçedeki bıçağı alıp takip ettim. Farz namazında ‘Hadi şimdi de aşağılasana’ diyerek bıçağı boğazına vurdum. Yere düşünce 3-4 kez kalbine vurdum" dedi.

Olay, geçtiğimiz cuma günü ikindi namazı esnasında M. Sami Ramazanoğlu Camisi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, Yasin Ş. daha önce otomobil park etme meselesi yüzünden tartıştığı Tanrıkulu'nun ikindi namazına gittiği camiye gelerek, yanında getirdiği bıçakla Tanrıkulu'nu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrolde, Tanrıkulu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, caminin bulunduğu cadde ve sokakta geniş güvenlik önlemleri aldı. Tanrıkulu'nun cansız bedeni Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Cenazesi, yakınları tarafından Hulusi Akar Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi. Tanrıkulu'nun 30 yıl önce tek çocuğu olan Mehmet’i bahçe duvarının üzerine devrilmesi sonucu 12 yaşında kaybettiği öğrenildi.

Yasin Ş., olaydan sonra polise teslim oldu ve emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. İfadesinde, 2018 yılından beri Tanrıkulu'nun kendisine ve ailesine sürekli hakarette bulunduğunu belirten Yasin Ş., “Sigara izmariti ve çöp atmaktan dolayı sorun çıkarıyordu. Misafirimiz arabayı maktulün evinin önüne park ettiğinde bağırıp çağırıp küfrediyordu. Birkaç kez de annemi ve kardeşimi darbetti. Namaza giderken de kapının önünde karşılaştık. Arkası dönük şekilde ‘Bunları öldürmek lazım’ dedi. Evin önündeki bahçedeki bıçağı alıp takip ettim. Farz namazı esnasında ‘Hadi şimdi de hakaret etsene, bizi aşağılasana’ diyerek bıçağı boğazına vurdum. Yere düşünce de 3-4 kez kalbine vurdum. Amacım öldürmekti. Sonra da eve gittim. Yoldayken de polisleri arayıp ‘Son kez çocuklarımı göreyim. Beni evden alabilirsiniz’ dedim. Sonradan da olay nedeniyle pişman oldum” dedi.

Olay anına ilişkin kamera görüntüleri de ortaya çıkarken, bu trajik olay, komşular arasındaki gerginliğin ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.