Kayseri Camii Kebir'in etrafı 950 milyona dönüştürülüyor

Kayseri'de, tarihi dokuyu modern yaşam ihtiyaçlarıyla birleştiren büyük bir kentsel dönüşüm projesi hayata geçiriliyor. Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi, toplam maliyeti 950 milyon TL olarak belirlenen dev bir yatırımla, Kayseri'nin modern ve güvenli yaşam alanlarına kavuşmasını sağlıyor.

Projenin Hedefleri ve Özellikleri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen bu proje, hem şehri yenileyip modernize etmeyi hem de vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına uygun yaşam alanları oluşturmayı amaçlıyor. Projenin, şehir mekânlarını dönüştürmenin ötesinde toplumsal yaşamı da olumlu şekilde etkilemesi bekleniyor.

Proje Detayları:

- Alan: Melikgazi ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde, 2.20 hektarlık bir alanda gerçekleştiriliyor.

- Bağımsız Bölüm: Toplamda 418 bağımsız bölüm ve 22 bin 250 metrekare inşaat alanı.

- İş Birliği: Proje, TOKİ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülüyor.

İnşaat Süreci ve Gelecek Planları

Projenin 1. etabı, Korkmazlar İnşaat tarafından yürütülüyor ve 55 işyeri inşaatının toplam maliyeti yaklaşık 200 milyon TL olarak belirlenmiş. Bu etabın 2025 yılı Eylül ayında tamamlanması planlanıyor. Ayrıca, Camikebir’in güney kısmında hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri devam ediyor.

İkinci Etap Planları:

- Yapı: 14 işyeri, 112 ofis ve 1 otelden oluşan 8 katlı bir yapı inşa edilecek.

- Maliyet: İkinci etap inşaatının maliyeti yaklaşık 750 milyon TL olacak ve 2026 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Ekonomik ve Sosyal Katkılar

Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi, Kayseri'ye sosyal ve ekonomik anlamda önemli katkılar sağlayacak. Proje, yeni istihdam alanları kazandırarak bölgedeki ekonomik canlılığı artırmayı, yaşam kalitesini yükseltmeyi ve şehri modern yaşam olanakları ile donatmayı amaçlıyor. Bu büyük yatırımlar, Kayseri'yi daha sürdürülebilir ve güvenli bir yaşama kavuşturmayı hedefliyor.