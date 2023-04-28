Kayseri, CHP Mitinginde Liderleri Ağırlıyor

Millet İttifakının Kayseri'de gerçekleştireceği ikinci meydan mitinginde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kayseri Cumhuriyet Meydanındaki mitingte buluşacak.

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  • 28.04.2023 16:49
  • Güncelleme: 28.04.2023 16:49
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Kayseri, CHP Mitinginde Liderleri Ağırlıyor

Millet İttifakının Kayseri'de gerçekleştireceği ikinci meydan mitinginde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kayseri Cumhuriyet Meydanındaki mitingte buluşacak.

Kayseri Cumhuriyet Meydanında saat 13'de başlayacak Mitingten 3 gün önce de Kayseri ittifak ortağı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ağırlamıştı. 

Haber Merkezi

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