Kayseri Çocuk Evleri Sitesi'nde çalışmalar incelendi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Murat Titizbaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı “Kayseri Çocuk Evleri Sitesi”nde yapılan basketbol sahası, voleybol sahası, oyun grupları, spor aletleri ve peyzaj çalışmalarını inceledi.

Başkan Palancıoğlu, “Her şey çocuklarımız için. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı “Kayseri Çocuk Evleri Sitesi”ni, ziyaret ederek yaptığımız ve yapmakta olduğumuz basketbol sahası, voleybol sahası, oyun grupları, spor aletleri ve peyzaj çalışmalarımızı inceledik. Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kayseri İl Müdürümüz Sayın Arzu Çıngır'a misafirperverlikleri için teşekkür ediyor; çocuklarımıza sağlıklı, huzurlu, başarılı, mutlu bir gelecek diliyorum” dedi.