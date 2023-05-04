Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştireceği mitingin heyecanla beklendiğini söyleyerek, “Kayseri, ilk günkü aşkla ve heyecanla cumhurbaşkanını bekliyor” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 6 bin yıllık ticari ve tarihi geçmişiyle değişik medeniyetleri bağrında barındıran ve açık hava müzesi konumunda olan kadim kent Kayseri’de miting gerçekleştireceğini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, “Halka Hizmet, Hakk’a Hizmet” çizgisinde, ortak akılla, uyum kültürü içerisinde, Kayseri halkını kucaklayan anlayış içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, mitinge katılmak üzere kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinin heyecanla beklendiğini ifade etti.

Tüm Kayserilileri 6 Mayıs Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitinge davet eden Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Kayseri, cumhurbaşkanını bekliyor. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan şehrimize geliyor. Cumhurbaşkanımızın Kayseri’de yapacağı bu önemli miting bizi onurlandırdı. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz. İlk günkü aşkla ve heyecanla tüm halkımızı Cumartesi günü saat 13.00’te Sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmak ve ‘hoş geldiniz’ demek için Cumhuriyet Meydanı’na bekliyoruz.”