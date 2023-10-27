Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda Gazze için Oturma Eylemi Devam Ediyor
İsrail tarafından işgal edilen Filistin topraklarında İsrail'in uyguladığı katliam ve soykırımları protesto etmek ve Gazzeli müslümanlara destek olmak maksadıyla, kadınlar tarafından başlatılan oturma eylemi Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda devam ediyor.
- 27.10.2023 09:36
- Güncelleme: 27.10.2023 09:36
İsrail katlimalarını protesto eden kadınların başlattığı Cumhuriyet Meydanı'ndaki oturma eylemi her gün saat 12.00-21.00 arasında devam etmektedir.
Oturma eylemi yapan kadın grubuna gün içinde gelip katılan haımlar ve eylemi tebrik eden bir kısım siyasetçiler destek veriyor.
Haber Merkezi
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