Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda İsrail'in Barbar Saldırıları Protesto Edildi

Erdal Ergenç, yaptığı açıklamada, Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'nde binlerce masum insanı hedef alarak açık bir soykırım suçu işlediğini belirtti. Ergenç, İsrail'in Gazze'yi tamamen ablukaya alarak insani yardımların ulaştırılmasını engellediğini ve sivil halkı açlık ve susuzluğa mahkûm ettiğini vurguladı.

Ergenç, "Bu hadsiz ve hukuksuz ablukayı kırmak için 45 farklı ülkeden 400 aktivistin katılımıyla 70 tekneden oluşan 'Küresel Sumud Filosu' yola çıkmıştır. Bu barışçıl ve insani filoda 74 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da yer almaktadır," dedi.

Sumud Filo'suna Yapılan Saldırı

Açıklamada, Sumud filosunun 18 Mayıs 2026 tarihinde Akdeniz’in uluslararası sularında İsrail Savunma Bakanlığı’na bağlı askeri birlikler tarafından saldırıya uğradığı, aktivistlerin silah zoruyla alıkonulduğu ve darp edildiği ifade edildi. Ergenç, "Uluslararası sularda bulundukları halde kaçırılan aktivistler, bizzat devlet yetkilileri tarafından barbarca aşağılanmıştır," şeklinde konuştu.

Libya'daki Sumud Kara Konvoyu

Ayrıca, Libya’da bulunan Sumud Kara Konvoyu'nun da Hafter güçleri tarafından engellendiğini ve hareket edemediğini belirten Ergenç, konvoyun Gazze ablukasını kırmak için sağlık ve gıda malzemelerini ulaştırma amacı taşıdığını söyledi. Kayseri'den de 3 kişinin bulunduğu konvoyun büyük bir motivasyonla yollarına devam ettiğini aktardı.

Uluslararası Tepkiler ve Hukuki Süreç

Ergenç, İsrail’in uluslararası sularda gerçekleştirdiği hukuksuz korsanlığın, uluslararası hukuku ve savaş hukukunu çiğnediğine dikkat çekerek, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin yargı yetkisi olduğunu vurguladı. Ayrıca, devletin bu zulme sessiz kalmaması gerektiğini ifade etti.

Basın açıklamasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer yetkililer hakkında çeşitli suçlamalarla kamu davası açılması talep edildi. Ergenç, "Gazze'deki mazlumların sesi olmak ve uluslararası sularda hakları gasp edilen vatandaşlarımızın hukukunu korumak hem vicdani hem de yasal sorumluluğumuzdur," dedi.

Sonuç

Kayseri'de yapılan bu basın açıklaması, uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunarak, İsrail'in saldırılarına karşı duruş sergilemenin önemini vurguladı. Ergenç, mücadelelerinin sonuna kadar süreceğini ve adaletin tecellisi için sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.