Kayseri dahil 14 ilde siber suç operasyonu: 306 şüpheli yakalandı

Kayseri dahil 14 ilde siber suçlara yönelik son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 306 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 16'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince siber suçlara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Kayseri dahil 14 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 306 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 16'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin; çevrim içi ortamda müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, POS tefeciliği yaptıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, bu sitelerin reklamını yaptıkları, ayrıca sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yatırım dolandırıcılığı, internet modem ücreti ve ürün bedeli" temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.