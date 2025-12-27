Kayseri dahil 15 ilde 'Asrın İnşası' tamamlandı

İletişim Başkanlığı, depremden etkilenen Kayseri dahil 15 ilde 455 bin 357 bağımsız bölümün tamamlandığını, bugün gerçekleştirilecek törenle hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu.

Kayseri dahil 15 ilde 'Asrın İnşası' tamamlandı

‘Asrın İnşa Seferberliği’ kapsamında; depremden etkilenen Kayseri dahil 15 ilde, 367 bin 995 konut, 65 bin 672 köy evi ve 21 bin 690 iş yeri olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölümün inşası tamamlandı. İletişim Başkanlığı, “Asrın İnşası Türkiye’nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam” notuyla paylaştığı, Hatay’da düzenlenecek törenle ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, Kayseri’den 9 konut ve 279 köy evi olmak üzere; Osmaniye, Adana, Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Adıyaman, Tunceli, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş ve Sivas’ta yapımı tamamlanan toplam 455 bin 357 bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edileceğini belirtildi.

